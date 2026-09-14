Большой кроссовер Avatr T09 в новом стиле: свежие официальные изображения

Новый паркетник бренда Avatr предложат в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида – с двумя или тремя электромоторами. На домашний рынок SUV должен выйти уже в этом году.

Первые официальные изображения нового кроссовера Avatr были опубликованы на прошлой неделе, причем в тот же день в каталоге Минпрома КНР появился сертификат модели. Теперь марка выпустила дополнительные картинки. Сам производитель по-прежнему называет свою новинку Avatr 9 Series – к «девяткам» в Китае относят наиболее роскошные SUV. А вот в сертификате кроссовер обозначен как Avatr T09, и, скорее всего, именно под этим названием он поступит в продажу. Напомним также, что Avatr – это совместный проект компаний Changan, Huawei и CATL. Полноразмерный кроссовер станет седьмой моделью в гамме, он присоединится к паркетникам Avatr 11, Avatr 07 и Avatr 07L, седанам Avatr 12 и Avatr 06 и универсалу Avatr 06T.

Если все предыдущие автомобили бренда внешне перекликаются между собой, то экстерьер Avatr T09 выполнен в совершенно новом для бренда стиле. При этом, как отметил топ-менеджер марки на своей странице в местной соцсети, прежний дизайн продолжит развиваться – мол, следующие поколения моделей Avatr 11 и Avatr 12 уже в разработке (эти кроссовер и седан и стали основоположниками нынешнего стиля). Просто у Avatr будет две серии.

Avatr T09 получил отельные и более широкие секции дневных ходовых огней. Ниже идут блоки основных фар, к котором пристыкованы вертикальные плашки, состоящие из светящихся же «штрихов». На «носу» также красуется глухая панель: на фирменных изображениях запечатлен кроссовер с рельефной вставкой, но благодаря сертификационным снимкам мы знаем, что эта вставка может быть гладкой. В нижней части переднего бампера есть активные заслонки.

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Среди других особенностей внешности – полускрытые ручки дверей, монофонарь и окрашенные в серебристый цвет задние стойки. Разумеется, кроссовер имеет продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Интерьер еще не показали, но известно, что кроссовер предложат в шестиместном исполнении.

Avatr T09 на сертификационных снимках 1 / 4 Avatr T09 на сертификационных снимках 2 / 4 Avatr T09 на сертификационных снимках 3 / 4 Avatr T09 на сертификационных снимках 4 / 4

Длина Avatr T09 равна 5285 мм, ширина – 2025 мм, высота в зависимости от версии – 1810 или 1820 мм, колесная база – 3150 мм. Предусмотрены 21- или 22-дюймовые диски.

Avatr T09 представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид, таких модификаций две. Силовая установка базового кроссовера включает бензиновый турбодвигатель 1.5 (150 л.с.) и два электромотора (спереди и сзади), которые вместе выдают 666 л.с. Версия подороже – это бензиновый турбомотор 2.0 (211 л.с.) и сразу три электродвигателя (один спереди, два сзади) с суммарной отдачей в 857 л.с. По предварительным данным, в обоих случаях кроссовер комплектуется батареей емкостью 71,24 кВт*ч. Китайцы еще пишут, что Avatr T09 имеет активную пневмоподвеску, и что кроссовер способен сам прогнозировать дорожную обстановку.

В Китае новый кроссовер Avatr ждут в продаже уже в этом году, так что полноценная премьера не за горами.