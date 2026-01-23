На днях в объектив фотошпионов попалась новая модель французско-румынского бренда Dacia, что стало для нас поводом составить первое представление о внешности автомобиля.

Новая модель пока не имеет имени, известно лишь рабочее название проекта — Dacia C-Neo. Недавно в компании заявили, что бренд хочет развить успех, достигнутый моделью Bigster. Последняя является самой крупной моделью компании, а её премьера состоялась осенью 2024 года.

Dacia Bigster 1 / 3 Dacia Bigster 2 / 3 Dacia Bigster 3 / 3

Габариты будущей новинки пока неизвестны, однако ожидается, что её длина составить порядка 4,6 метра (для сравнения, длина Bigster — 4,57 м). Наиболее интересным представляется тип кузова, который больше всего похож на кросс-универсал. При этом стилистика выполнена в привычном уже стиле марки с гранёной передней частью, горизонтальными фарами и фирменными светодиодными ходовыми огнями. Весьма необычной выглядит задняя часть с сильно наклонёнными задними стойками и практически плоской крышкой багажника. Фонари разместятся на вытянутой во всю ширину кормы горизонтальной вставке, вполне вероятно, здесь же расположится и название бренда в виде светодиодных букв.

Рендер нового кросс-универсала Dacia

Новый кросс-универсал будет построен на хорошо знакомой платформе CMF-B, её же использует вышеупомянутый Bigster. Под капотом окажется широкая гамма силовых установок, включающих бензиновые, газовые (LPG), мягкие гибридные и полностью гибридные варианты на базе 1,2-литрового трехцилиндрового турбомотора. Среди предполагаемых конкурентов будущей новинки называют такие модели, как Skoda Octavia Combi и Toyota Corolla Touring Sports, а также их кросс-версии.

Рендер нового кросс-универсала Dacia

Премьера новой Dacia ожидается в течение этого года. Между тем, по итогам продаж за 2025 год Dacia Sandero стал самым популярным автомобилем в Европе.