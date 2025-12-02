Семейство Toyota Corolla для Европы перешло в новый модельный год без рестайлинга

В актуальном поколении Toyota Corolla с заводским индексом E210 пребывает с 2018-го. Более-менее серьезную модернизацию провели в 2022-м, затем было еще несколько доработок поскромнее. В октябре 2025-го Тойота намекнула на модель новой генерации, показав довольно эффектный шоу-кар Corolla Concept. Но сроки появление товарной следующей Короллы так и не были озвучены. Впрочем, еще до презентации концепта было понятно, что нынешняя модель задержится на конвейере, ведь в сентябре в базе китайского Минпрома появился сертификат рестайлингового седана с передком в стиле последних Prius, Crown и RAV4. Публичную премьеру такой четырехдверки провели на автосалоне в Гуанчжоу, в Китае продажи стартуют в ближайшее время. Ну а теперь анонсированы седан, хэтчбек и универсал 2026 модельного года для Европы. Так вот, выяснилось, что «старосветскому» семейству Corolla рестайлинг не положен.

«Обновление» европейских машин свелось к пересмотру палитры цветов кузова и вариантов отделки салона. Да и то это коснулось не всех версий. Так, «оспортивленный» хэтч GR Sport и некоторые исполнения универсала Touring Sports могут быть окрашены в серый матовый цвет или новый серый же металлик (их названия варьируются в зависимости от рынка). У пятидверок также стало больше комплектаций, в которых используется доступная и прежде ткань Samara из переработанных материалов. Эта же обивка положена и некоторым версиям седана Corolla, плюс четырехдверке обещаны некие «специальные сиденья», что бы это ни значило. Руль и рычаг коробки передач обиты искусственной кожей.

Все «старосветские» Toyota Corolla уже в базе имеют виртуальную приборку диагональю 12,3 дюйма и комплекс систем безопасности (адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.).

Техника прежняя. В большинстве европейских стран Corolla бывает в виде гибрида HEV с установкой на базе атмосферника 1.8 или 2.0, на некоторых рынках еще можно купить «традиционную» модель.

Как и раньше, хэтчбек и универсал Toyota Corolla для Европы производит британский завод компании, седан выпускают в Турции. Кое-где уже ведется прием заказов на машины нового модельного года, полномасштабный запуск на намечен на март 2026-го.