Toyota полностью рассекретила рестайлинговую Corolla в актуальном фирменном дизайне

Обновлённый седан, предназначенный для китайского рынка, поступит в продажу в декабре 2025 года. Цены станет известны позже.

Актуальная глобальная версия Toyota Corolla двенадцатого поколения (с индексом E210) была представлена в 2018 году, а первое плановое обновление эта модель пережила в 2022-м. Напомним, в Китае производство седана налажено на мощностях совместного предприятия FAW Toyota. Теперь местная четырёхдверка пережила рестайлинг: презентация посвежевшей Corolla прошла в рамках автосалона, открывшегося сегодня в Гуанчжоу, на мероприятии присутствовал корреспондент Kolesa.ru Александр Пономарёв.

На фото: обновлённый седан Toyota Corolla (версия для китайского рынка)

У обновлённой Toyota Corolla для Китая передняя часть получила оформление в актуальном фирменном стиле бренда. Ранее его уже примерили представители семейства Crown, кроссовер RAV4 и хэтчбек Aqua. Так, седану досталась головная оптика иной формы, причём фары соединены между собой светящейся полосой, над этим элементом можно увидеть логотип марки, ниже расположена горизонтально вытянутая решётка радиатора.

В нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой трапециевидный воздухозаборник с рисунком из горизонтальных линий, выполненных из глянцевого чёрного пластика. От него по бокам вверх тянутся «отростки» с противотуманками. Профиль и корму оставили без изменений. В зависимости от исполнения посвежевшей Corolla положены колёсные диски размером 16 и 17 дюймов.

Габаритная длина обновлённого седана составляет 4710 мм, что на 75 мм больше по сравнению с дореформенной версией Corolla для поднебесного рынка. Ширина и высота автомобиля прежние – 1780 мм и 1435 мм соответственно. Расстояние между осями у новинки равно 2750 мм, что на 50 мм больше. Объём багажника остался без изменений – 470 литров.

В салоне обновлённой Toyota Corolla установлено трёхспицевое рулевое колесо круглой формы (что уже становится редкостью) с физическими кнопками. За ним находится виртуальный щиток приборов диагональю 8,8 дюйма, а по центру передней панели расположен тачскрин информационно-развлекательной системы, диагональ этого горизонтального планшета равна 12,9 дюйма.

На фото: салон обновлённого седана Toyota Corolla (версии для китайского рынка)

В гамме посвежевшего седана, предназначенного для поднебесного рынка, числятся 2,0-литровый атмосферный двигатель, максимальная отдача которого составляет 171 л.с. Этот двигатель сейчас доступен на Toyota Allion, которая является местной разновидностью Короллы и выпускается на мощностях СП FAW Toyota. Помимо этого, обновлённой модели решили оставить 137-сильную гибридную систему с атмосферником объёмом 1,8 литра в основе, он работает в тандеме с электромеханическим вариатором.

Посвежевшая четырёхдверка поступит в продажу на китайском рынке в следующем месяце, цены станут известны позже. Стоимость дореформенной Toyota Corolla здесь составляет от 116 800 до 155 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,30 – 1,73 млн рублей по текущему курсу.