Кроссовер Toyota Crown Estate получил юбилейную спецверсию

20.11.2025 70 0 0

Особенный вариант, предназначенный исключительно для японского рынка, поступил в продажу сегодня, 20 ноября 2025 года.

История Toyota Crown насчитывает уже 70 лет и шестнадцать поколений. Глобальная премьера модели актуальной генерации прошла летом 2022 года: напомним, это имя было решено присвоить целому семейству автомобилей. Если предыдущий Краун выпускался только в виде седана и был адресован в основном Японии, то нынешняя линейка является глобальной. Она включает в себя обычный седан, его «приподнятую» версию с прибавкой Crossover, паркетник с «фамилией» Sport, а весной 2025-го к домашней линейке присоединился последний участник квартета – Toyota Crown Estate, который, несмотря на название, позиционируется компанией в качестве кроссовера.

На фото: актуальное семейство Toyota Crown

﻿Отметим, в США кросс-универсал появился ощутимо раньше, ещё в ноябре 2023-го. Правда, здесь модель известна под иным именем – Toyota Crown Signia. Теперь японская компания объявила о выпуске спецверсии Toyota Crown Estate, посвящённой 70-летнему юбилею модели. Известно, что такие кроссоверы появятся в продаже только на домашнем рынке.

На фото: Toyota Crown Estate The 70th

Стоит отметить, что аналогичные особенные версии есть и у других представителей семейства Toyota Crown: в апреле 2025-го варианта с прибавкой The 70th появился у кросс-седана, в мае был представлен юбилейный вариант обычной четырёхдверки, а в июле таким исполнением обзавёлся паркетник Crown Sport.

1 / 2
2 / 2

Юбилейный Toyota Crown Estate имеет несколько внешних отличий. Так, модель получила двухцветный кузов (как пояснил производитель, такое оформление призвано выразить «гармонию с японским пейзажем»), где матовый серый верх сочетается с белой или чёрной нижней частью. В профиль можно также увидеть наклейку с эмблемой серии The 70th, а ещё комплект 21-дюймовых алюминиевых колёсных дисков с матово-чёрным покрытием.

1 / 2
2 / 2

Интерьер Crown Estate The 70th отделан в тёмной гамме Black Lustre и дополнен аксессуарами с эмблемами специальной серии. Их можно увидеть на рычаге коробки передач, на передней панели, на футляре для документов, на корпусе ключа, а также в виде проекции, которая освещает пространство в зоне открытия передних дверей. Ещё такой кроссовер получил отделанное перфорированной кожей трёхспицевое рулевое колесо и алюминиевые накладки на педали.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Особенный вариант предлагается в исполнениях Estate RS The 70th и Estate Z The 70th. Оба предлагаются с PHEV-установкой, в основе которой лежит четырёхцилиндровый бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра (мощность – 177 л.с., максимальный крутящий момент – 219 Нм). Этот двигатель работает в тандеме со 182-сильным электромотором (270 Нм), электромеханическим вариатором и отдельным 54-сильным электродвигателем (121 Нм) на задней оси. Совокупная отдача системы равна 302 л.с. Ёмкость расположенной под полом тяговой батареи составляет 14,86 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге – 89 км.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Цены спецверсии в Японии уже известны: за Toyota Crown Estate Z The 70th здесь просят 6 420 000 иен (эквивалентно примерно 3,26 млн рублей по текущему курсу), а покупка исполнения RS The 70th обойдётся не менее, чем в 8 200 000 иен (около 4,16 млн рублей).

кроссовер Япония авторынок Toyota Toyota Crown

 

