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  • Седан Toyota Crown обзавёлся сразу двумя спецверсиями. Цены известны

Седан Toyota Crown обзавёлся сразу двумя спецверсиями. Цены известны

23.05.2025 404 1 0

Особенные исполнения четырёхдверки – Z The 70th и Z Limited Matte Metal – предназначены только для домашнего рынка.

Toyota Crown в актуальном шестнадцатом поколении стала отдельным семейством, которое включает в себя модификации в разных типах кузова, в том числе и классический седан. Такая японская четырёхдверка появилась на родине осенью 2023 года. Теперь модель обзавелась двумя новыми спецверсиями: их выпуск приурочен к празднованию 70-летия Toyota Crown (первенец с таким названием появился в 1955-м).

Юбилейная версия получила название Toyota Crown Z The 70th, её можно отличить от стандартной четырёхдверки за счёт двухцветного кузова: верхняя часть (до нижней линии остекления) имеет серый цвет Precious Metal, оставшаяся часть окрашена либо в белый Precious White Pearl, либо в чёрный Precious Black Pearl. Отметим, подобное сочетание часто используется для люксовых моделей, к примеру, Mercedes-Maybach S-Class. Ещё спецверсии положены матовые затемнённые многоспицевые колёсные диски размером 20 дюймов.

На фото: спецверсия Toyota Crown Z The 70th
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На фото: спецверсия Toyota Crown Z The 70th
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На фото: спецверсия Toyota Crown Z The 70th
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В салоне юбилейного седана Toyota Crown Z The 70th можно увидеть несколько эмблем с короной и названием версии. Соответствующее обозначение отображено, в частности, на рычаге автоматической коробки передач, которая напоминает драгоценный камень, также логотип можно встретить, к примеру, на брелоке для ключа. Интерьер оформлен в чёрном цвете с декором в виде вставок из дерева.

Название второй спецверсии – Toyota Crown Z Limited Matte Metal. Этот вариант седана получил полностью матовый кузов, выполненный в тёмно-сером цвете с износостойким покрытием. Автомобиль получил такие же, как у The 70th, 20-дюймовые колёсные диски. Салон этой особенной версии тоже имеет тёмную отделку Black Lustre с древесными элементами декора, однако здесь нет собственно «юбилейных» эмблем, в том числе и на селекторе АКП.

Техника у спецверсий Toyota Crown Z The 70th и Z Limited Matte Metal такая же, как у стандартного седана, предназначенного для домашнего рынка. Исполнения предлагаются с HEV-установкой (без возможности подзарядки от электросети), в основе которой находится бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник A25A-FXS объёмом 2,5 литра мощностью 185 л.с. Совокупная отдача – 245 л.с.

На фото: салон спецверсии Toyota Crown Z The 70th
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На фото: салон спецверсии Toyota Crown Z The 70th
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На фото: салон спецверсии Toyota Crown Z The 70th
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На фото: салон спецверсии Toyota Crown Z The 70th
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На фото: салон спецверсии Toyota Crown Z The 70th
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На фото: салон спецверсии Toyota Crown Z The 70th
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На фото: салон спецверсии Toyota Crown Z The 70th
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Кроме того, обе спецверсии Крауна доступны с водородной системой FCEV (как у родственной модели Toyota Mirai). В состав этой установки входит 182-сильный электромотор, расположенный на задней оси, небольшая литий-ионная батарея и три баллона для водорода; паспортная дальнобойность на одной заправке равна 820 км.

На фото: спецверсия Toyota Crown Z Limited Matte Metal
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На фото: спецверсия Toyota Crown Z Limited Matte Metal
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На фото: спецверсия Toyota Crown Z Limited Matte Metal
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На фото: спецверсия Toyota Crown Z Limited Matte Metal
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На фото: спецверсия Toyota Crown Z Limited Matte Metal
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Цены новых вариантов, доступных только на домашнем рынке, известны; кстати, дилеры уже принимают заказы. Стоимость гибридной модификации Toyota Crown Z The 70th составляет 7 550 000 иен (эквивалентно примерно 4,19 млн рублей по текущему курсу), за водородную просят не менее 8 550 000 иен (около 4,74 млн рублей). В свою очередь покупка Crown Z Limited Matte Metal с HEV-установкой обойдётся в 8 100 000 иен (около 4,49 млн рублей), а FCEV-версии – 9 100 000 иен (около 5,05 млн рублей).

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1 комментарий
23.05.2025 18:54
Евгений Смирнов

Вот бы Тойота обзавелась бы дизайнерами ...

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