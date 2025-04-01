Водородные авто ×

Toyota обновила Mirai до 2025 модельного года и повысила ценник

01.04.2025 58 0 0

Теперь водородный седан японской марки на американском рынке предлагается только в версии XLE, которая получила пересмотренный список оснащения.

«Водородомобиль» Toyota Mirai появился в продаже в Японии в конце 2014 года, а позже он добрался и до других рынков, в том числе до США. Презентация модели второго поколения прошла в конце осени 2020-го. В компании в 2023 году признали проект водородного седана Toyota Mirai провальным, тем не менее, пока что он остаётся в строю. Весной прошлого года он пережил модернизацию, при этом упор был сделан на безопасность.

На фото: Toyota Mirai 2025 модельного года

Теперь японский производитель рассказал о том, что предлагаемая на американском рынке четырёхдверка добралась до 2025 модельного года. «Обновки» довольно скромные: одной из них является то, что модель лишилась стартового исполнения Limited и теперь предлагается только в одной версии – XLE. Теперь начальная стоимость модели составляет 51 795 долларов (эквивалентно примерно 4,39 млн рублей по текущему курсу), что на 1605 долларов больше по сравнению с вариантом 2024 модельного года.

Кроме того, в списке обновок числится дополнительное оснащение, которое получил седан Toyota Mirai в версии XLE. Речь идёт, в частности, об обогреве наружных зеркал и наличии камер для панорамного обзора. Помимо этого, у модели появилась подсветка пространства для ног водителя и переднего пассажира, а также парковочный ассистент с функцией автоматического торможения.

Водородному седану положены 19-дюймовые алюминиевые колёсные диски, светодиодная оптика, передние кресла с подогревом, беспроводное зарядное устройство для смартфонов и пара дисплеев диагональю 12,3 дюйма (один исполняет роль виртуальной приборки, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы).

В список стандартного оснащения по-прежнему входит комплекс водительских помощников Toyota Safety Sense 3.0. Он включает в себя круиз-контроль, систему слежения за полосой движения и оповещения о выезде с неё. Есть функции распознавания дорожных знаков и пешеходов, предупреждения о пробках, а также мониторинг слепых зон с функцией предупреждения о перекрестном движении сзади.

Напомним, в основе Toyota Mirai лежит платформа GA-L. Водород для топливных ячеек находится в трёх баллонах: два расположены перед задней осью, а третий – за ней. Литий-ионная батарея ёмкостью 1,24 кВт*ч установлена вертикально между амортизационными стойками заднего моста. Запас хода составляет 647 км (при расчёте по циклу EPA). В состав системы входит электрохимический генератор и 185-сильный электромотор, расположенный на задней оси.

Летом 2024 года стало известно о том, что Toyota отправила на испытания водородный пикап Hilux с техникой Mirai: десять прототипов с альтернативной «начинкой» была направлены на тесты в Европу.

седан США авторынок водородные авто Toyota Toyota Mirai

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Активное вождение и борьба за экологию: как современные шины Viatti сочетают несочетаемое Мы все прекрасно знаем, куда ведут самые передовые тенденции в автомобилестроении и кто в этом виноват. Да, малообъёмные турбированные моторы, сложнейшие системы снижения выбросов, многоступ... 497 1 0 31.03.2025
Статьи / Новые авто Богаче, больше и дороже: обзор GAC GS8 Traveller Сделать новую модель из старой, нарастив ее габариты пластиковыми деталями и изменив комплектацию? Почему бы и нет. Именно так поступила компания Guangzhou Automobile Corporation (GAC), выво... 2925 2 3 30.03.2025
Статьи / История Кошка, которая сама по себе: как и для чего cоздали купе Jaguar XJ-S Jaguar всегда был большой кошкой при дворе Британской автомобильной империи. Не Rolls-Royce, конечно, и не Bentley, но ведь явно и не Austin или какой-нибудь Rover. Причем обычно «джэг» восп... 2312 4 1 29.03.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 25595 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25397 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 16225 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
33 Выбираем хэтчбек А-класса с пробегом за 500 тысяч рублей: полный приво...
5 На Metro, зато не на метро: опыт владения Chevrolet Metro I
4 Пятое ТО вместо дилера: ремонт и обслуживание Kia Seltos
Новые комментарии
Change privacy settings