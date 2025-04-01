Toyota обновила Mirai до 2025 модельного года и повысила ценник

«Водородомобиль» Toyota Mirai появился в продаже в Японии в конце 2014 года, а позже он добрался и до других рынков, в том числе до США. Презентация модели второго поколения прошла в конце осени 2020-го. В компании в 2023 году признали проект водородного седана Toyota Mirai провальным, тем не менее, пока что он остаётся в строю. Весной прошлого года он пережил модернизацию, при этом упор был сделан на безопасность.

На фото: Toyota Mirai 2025 модельного года

Теперь японский производитель рассказал о том, что предлагаемая на американском рынке четырёхдверка добралась до 2025 модельного года. «Обновки» довольно скромные: одной из них является то, что модель лишилась стартового исполнения Limited и теперь предлагается только в одной версии – XLE. Теперь начальная стоимость модели составляет 51 795 долларов (эквивалентно примерно 4,39 млн рублей по текущему курсу), что на 1605 долларов больше по сравнению с вариантом 2024 модельного года.

Кроме того, в списке обновок числится дополнительное оснащение, которое получил седан Toyota Mirai в версии XLE. Речь идёт, в частности, об обогреве наружных зеркал и наличии камер для панорамного обзора. Помимо этого, у модели появилась подсветка пространства для ног водителя и переднего пассажира, а также парковочный ассистент с функцией автоматического торможения.

Водородному седану положены 19-дюймовые алюминиевые колёсные диски, светодиодная оптика, передние кресла с подогревом, беспроводное зарядное устройство для смартфонов и пара дисплеев диагональю 12,3 дюйма (один исполняет роль виртуальной приборки, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы).

В список стандартного оснащения по-прежнему входит комплекс водительских помощников Toyota Safety Sense 3.0. Он включает в себя круиз-контроль, систему слежения за полосой движения и оповещения о выезде с неё. Есть функции распознавания дорожных знаков и пешеходов, предупреждения о пробках, а также мониторинг слепых зон с функцией предупреждения о перекрестном движении сзади.

Напомним, в основе Toyota Mirai лежит платформа GA-L. Водород для топливных ячеек находится в трёх баллонах: два расположены перед задней осью, а третий – за ней. Литий-ионная батарея ёмкостью 1,24 кВт*ч установлена вертикально между амортизационными стойками заднего моста. Запас хода составляет 647 км (при расчёте по циклу EPA). В состав системы входит электрохимический генератор и 185-сильный электромотор, расположенный на задней оси.

Летом 2024 года стало известно о том, что Toyota отправила на испытания водородный пикап Hilux с техникой Mirai: десять прототипов с альтернативной «начинкой» была направлены на тесты в Европу.