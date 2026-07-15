На прошлой неделе в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии нового корейского кроссовера, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть новинка.

Компактный кроссовер Tuсson, названный в честь американского города Тусон (штат Аризона), был впервые представлен в 2004 году, разделив платформу с Elantra и Kia Sportage. Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение паркетника, его премьера состоялась осенью 2020 года, а спустя три года представили рестайлинговую версию.

Нынешний Hyundai Tucson 1 / 3 Нынешний Hyundai Tucson 2 / 3 Нынешний Hyundai Tucson 3 / 3

В пятом поколении модель получит совершенно другой внешний вид, свидетельством чему являются фотографии тестовых прототипов. Кузов станет более угловатым и во многом напоминает старший паркетник Santa Fe: здесь практически такое же остекление в передней части со «скрытыми» стойками, схожее оформление колёсных арок с трапециевидными выштамповками и практически плоские боковины. При этом передняя часть будет полностью оригинальной за счёт расположенных в бампере фар и вертикальных светодиодных габаритных полосок. Скорее всего, между ними также сделают горизонтальную полосу габаритных огней. Схожую стилистику получат и фонари: пока сквозь камуфляж проглядываются слегка наклонённые фрагменты задней оптики, а крышка багажника может быть оформлена в стиле нового седана Elantra/Avante. Номерной знак разместится на заднем бампере, кроме того, кроссовер изображён с одним из вариантов новых колёсных дисков.

Рендер нового Hyundai Tucson

Что касается технической части, то можно ожидать появление новых либо доработанных гибридных силовых установок, включая подзаряжаемые. Нынешний Tucson в гибридной версии оснащается бензиновым турбодвигателем 1.6 и электромотором совокупной мощностью 265 л.с. (350 Нм). В следующем поколении гамму пополнит топовая модификация N c аналогичной силовой установкой на базе нового мотора того же объёма, а совокупная отдача может превысить 300 л.с.

Рендер нового Hyundai Tucson

Премьера нового Hyundai Tucson ожидается в течение этого года. Между тем, месяц назад дебютировал хэтчбек Hyundai i20 следующего поколения.