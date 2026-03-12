Deepal G318 от Changan скоро выйдет на российский рынок: известен состав комплектаций

Кроссовер китайской марки будет представлен в РФ в двух исполнениях – стартовом Techno и топовом Everest. Цены компания обнародует позже.

Принадлежащий компании Changan поднебесный бренд Deepal на домашнем рынке презентовал свой кроссовер с индексом G318 в первом квартале 2024 года. Известно, что на российский рынок эта модель выйдет под тем же названием. Напомним, впервые кроссовер был анонсирован для РФ ещё летом 2025 года, однако к местному старту продаж этот SUV готовится только сейчас.

На фото: кроссовер Deepal G318

Deepal G318 представляет собой полноразмерный кроссовер с несущим кузовом, который оснащается последовательной гибридной силовой установкой. Габаритная длина модели равна 5010 мм (с учётом запасного колеса, закреплённого на корме), ширина – 1985 мм, высота – 1895 мм, а расстояние между осями составляет 2880 мм. SUV снабдили адаптивным круиз-контролем и адаптивной пневмоподвеской с регулируемой высотой и жёсткостью. Минимальный дорожный просвет у него – 210 мм.

Как сегодня рассказали в российском представительстве компании, кроссовер в РФ будет продаваться в двух комплектациях – Techno и Everest. В список оснащения стартовой версии Deepal G318 входят: 18-дюймовые колёсные диски, акустическая система с восемью динамиками, рейлинги на крыше, подножки на боковинах, а также восемь подушек безопасности.

Топовое исполнение кроссовера отличается за счёт 20-дюймовых колёсных дисков, рейлингов с дополнительной светотехникой, адаптивной пневмоподвески (максимальный дорожный просвет – 240 мм), электропривода багажной двери, противоугонной системы, климат-контроля с ионизацией воздуха, атмосферной LED-подсветки салона, а также аудиосистемы с 16 динамиками и усилителем.

Салон Deepal G318 может быть оформлен либо в чёрном, либо в коричневом цвете, кресла снабдили функциями вентиляции и массажа. В списке оснащения модели числятся: интеллектуальный круиз-контроль, функция предупреждения о движении сзади, а также ассистенты при движении в пробке и при смене полосы.

На фото: салон кроссовера Deepal G318

Для кроссовера предусмотрено шесть режимов ездовой электроники («Грязь», «Песок», «Снег», «Бездорожье», «Вода» и «Стандарт»», блокировка заднего дифференциала и функция «танкового» разворота и фаркоп (G318 способен буксировать до 1600 кг). Кроме того, у модели для РФ есть полноразмерное запасное колесо и полный зимний пакет, включающий в себя подогрев всех сидений, руля, обогрев лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя.

Как мы уже отметили, Deepal G318 представляет собой plug-in гибрид последовательного типа, в состав его установки входит установленный спереди поперечно 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с., не имеющий механической связи с колёсами и работающий в режиме генератора для тяговой батареи. Её ёмкость в местном офисе компании пока не уточнили (для кроссовера в Китае предусмотрено два варианта на выбор – ёмкостью 18,99 или 35,07 кВт*ч).

Колёса кроссовера вращают два электромотора (по одному на каждой оси), известно, что в российской спецификации совокупная отдача этой установки равна 439 л.с. На разгон с места до «сотни» Deepal G318 требуется 6,3 секунды, а совокупный запас хода (при полном баке и полностью заряженной батарее) превышает 1000 км. Цены в РФ станут известны позже.