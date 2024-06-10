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Toyota отправила на испытания водородный пикап Hilux с техникой Mirai

10.06.2024 101 0 0

Японская компания сейчас тестирует в Европе десять прототипов будущей новинки с альтернативной «начинкой». Запас хода такого пикапа составит около 600 км.

Toyota уже около десяти лет присутствует на нишевом рынке водородных автомобилей. Так, в конце 2014 года в Японии стартовали продажи седана Mirai, позже он добрался и до других рынков. Модель сменила поколение в 2020-м, а весной текущего года пережила обновление: изменения позволили улучшить безопасность. Напомним, минувшей осенью в компании признали проект Mirai провальным из-за весьма скромных продаж (примерно 2 тыс. экземпляров в год на глобальном рынке).

На фото: прототип водородного пикапа Toyota Hilux

Тогда же, в октябре 2023-го, в Toyota пояснили, что намерены продолжить заниматься разработками водородных машин, однако фокус будет смещён в сектор коммерческого транспорта. Сейчас японцы готовятся к дебюту новой модификации пикапа Hilux, которая будет работать на топливных элементах. Пока что производитель показал прототипы будущего грузовичка, которые проходят дорожные тесты.

Напомним, о проекте официально было объявлено в декабре 2022 года. Разработчики из британского подразделения компании создали десять прототипов водородного Toyota Hilux, которые сейчас находятся на испытаниях в Европе. Визуально пикап FCEV ничем не отличается от обычной версии этой модели, его длина равна тем же 5325 мм (вариант с удлинённой кабиной), ширина – 1855 мм (с зеркалами), высота – 1810 мм, а расстояние между осями составляет 3085 мм.

Главным отличием новой модификации пикапа является его «начинка», которую он позаимствовал у седана Mirai. Такой Hilux оснастили тремя баллонами с водородом (их совокупная вместимость – 7,8 кг), под капотом расположен топливный элемент с полимерным электролитом, который вырабатывает энергию и накапливает её в литий-ионной батарее. Задние колёса приводит в движение электромотор, отдача которого составляет 182 л.с., максимальный крутящий момент – 300 Нм.

Пока что производитель не рассекретил динамические характеристики водородного пикапа Hilux: информация о максимальной скорости и времени разгона с места до «сотни» появится позже. Согласно предварительным данным, запас хода без дозаправки у этого «водородомобиля» составляет примерно 600 км.

Сейчас японская компания продолжает разработку топливных элементов нового поколения. Ожидается, что серийные модели марки получат их в 2026-2027 годах. В компании считают, что к этому времени удастся ощутимо снизить затраты на производство, а следовательно, уменьшить стоимость таких машин, а также значительно расширить их ассортимент.

Отметим, актуальный «обычный» пикап Toyota Hilux недавно пережил рестайлинг: подробности об обновлённой модели, предназначенной для австралийского рынка, появились в конце минувшей зимы. Грузовичок получил ряд внешних изменений, а также 48-вольтовый мягкогибридный довесок, с которым в тандеме работает турбодизель объёмом 2,8 литра (204 л.с., 500 Нм). В пару предлагается шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

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