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У кроссовера Toyota Crown Sport появилась пара новых версий – базовая и юбилейная

11.07.2025 64 0 0

Стартовое исполнение паркетника – Crown Sport G – оказалось на 700 000 иен дешевле по сравнению с предыдущим начальным вариантом.

В актуальном шестнадцатом поколении Toyota Crown является отдельным семейством, которое включает в себя модификации в разных типах кузова, в том числе и кроссовер с «фамилией» Sport. Эта модель вышла на японский рынок в октябре 2023 года, теперь она обзавелась двумя новыми версиями, одна из них является юбилейной и посвящена 70-летию Toyota Crown: дело в том, что первенец с этим названием появился в 1955-м.

Юбилейные варианты уже есть у других моделей семейства, в том числе у классического седана. Toyota Crown Sport the 70th доступен в исполнениях Z и RS, визуально машины отличаются за счёт двухцветной окраски кузова. Так, крыша и стойки имеют тёмно-серебристый оттенок Precious Metal, тогда как остальная часть кузова может быть окрашена либо в белый, либо в чёрный цвет. Ещё такому кроссоверу положены матово-чёрные легкосплавные диски размером 21 дюйм. Завершающий штрих – наклейка с названием спецверсии на боковине.

На фото: юбилейная версия Toyota Crown Sport the 70th

В салоне особенного варианта Crown Sport the 70th предусмотрена кожаная обивка чёрного цвета с различными декоративными медными вставками. Эмблемы с названием юбилейной версии размещены на передней панели, рычаге коробки передач, ключе, а кроме того, «the 70th» проецируется вниз в качестве подсветки при открывании дверей.

Toyota Crown Sport the 70th с полноприводной системой E-Four доступен на японском рынке с двумя вариантами «начинки». Модель можно купить с HEV-установкой (без возможности зарядки от электросети): в её состав входит 186-сильный бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме со 120-сильным электромотором и электромеханическим вариатором, на задней оси установлен отдельный электродвигатель мощностью 54 л.с. Совокупная отдача – 234 л.с.

Также кроссовер предлагается с PHEV-установкой, базирующейся на том же атмосфернике 2.5, но его «придушили» до 177 л.с. В комплект ему положены более мощный 182-сильный передний электромотор, оставленный без изменений 54-сильный электродвигатель на задней оси и батарея ёмкостью 14,85 кВт*ч. Суммарная мощность этой plug-in гибридной системы составляет 306 л.с.

Ещё у японского кроссовера появилась новая базовая версия – Toyota Crown Sport G. Визуально этот вариант ничем не отличается от Crown Sport Z. В стандартное оснащение входят обивка сидений тканью и искусственной кожей, рулевое колесо, отделанное натуральной кожей, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма и акустика с шестью динамиками.

На фото: салон Toyota Crown Sport the 70th

Однако у нового стартового варианта отсутствуют некоторые системы и опции, отвечающие за комфорт (по сравнению с предыдущей базовой версией – Sport Z). Так, у Sport G нет некоторых водительских ассистентов, камеры для мониторинга за состоянием водителя, подогрева руля и задних сидений, а также вентиляции передних кресел.

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Стоимость новой стартовой версии Toyota Crown Sport G на японском рынке равна 5 200 000 иен (эквивалентно примерно 2,75 млн рублей по текущему курсу), что на 700 000 иен меньше по сравнению со стандартным Crown Sport Z. В свою очередь за юбилейный паркетник в этом исполнении просят 5 970 000 иен (около 3,16 млн рублей), а покупка варианта Crown Sport RS the 70th обойдётся минимум в 7 700 000 иен (около 4,07 млн рублей).

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