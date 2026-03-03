Новинки ×
  Вьетнамский люкс: компания VinFast анонсировала кроссовер Lac Hong 800S и седан Lac Hong 900S

Вьетнамский люкс: компания VinFast анонсировала кроссовер Lac Hong 800S и седан Lac Hong 900S

03.03.2026 468 2 0
Вьетнамский люкс: компания VinFast анонсировала кроссовер Lac Hong 800S и седан Lac Hong 900S

Ожидается, что в продажу роскошные модели VinFast поступят в следующем году. Обеим новинкам обещаны активная подвеска и по три электромотора.

Бренд VinFast был основан в 2017-м первым вьетнамским долларовым миллиардером, который сколотил свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости. Начинала марка с лицензионных копий хэтчбека Opel и моделей BMW с ДВС, но затем переключилась на электрокары собственной разработки. Ныне у VinFast две линейки – массовые «электрички» серии VF и адресованное корпоративным покупателям семейство Green. А в прошлом году компания представила роскошный кроссовер под названием Lac Hong 900 LX.

Представленный в прошлом году кроссовер VinFast Lac Hong 900 LX на базе массового электрокара VinFast VF 9
За основу для «люксового» паркетника взяли модель VF 9, но при этом Lac Hong 900 LX получил немало отличий. В частности, увеличили колесную базу, изменили дизайн экстерьера, а в салоне появились дорогие материалы отделки, между первым и вторым рядами кресел установили перегородку. Более того, VinFast Lac Hong 900 LX дебютировал не только в стандартной, но и в бронированной версии.

Представленный в прошлом году кроссовер VinFast Lac Hong 900 LX на базе массового электрокара VinFast VF 9

В VinFast сразу заявили о том, что «девятисотый» кроссовер будет не для всех – такие машины предназначены в основном для вьетнамского правительства. А сегодня компания сообщила о создании отдельной люксовой линейки Lac Hong – видимо, уже для свободной продажи. Одновременно производитель показал две будущие модели новой серии, пусть пока только на рендерах.

Будущий кроссовер VinFast Lac Hong 800S
В гамму Lac Hong войдут кроссовер 800S и седан 900S. Судя по всему, это будут самостоятельные модели. Дизайн выполнят в едином стиле, его особенности – имитирующая радиаторную решетку заглушка с вертикальными плашками, «жабры» спереди и сзади, двухэтажная головная оптика и сделанные в виде узкой полоски задние фонари с дополнительными «ниспадающими» секциями. На капоте – фигурка птицы, ведь Lac – это птица из вьетнамской мифологии. А надпись с названием суббренда на корме, как сообщается, будет покрыта настоящим золотом.

Будущий седан VinFast Lac Hong 900S
Из габаритов пока озвучена только колесная база. Показатель кроссовера VinFast Lac Hong 800S – 3175 мм, седана VinFast Lac Hong 900S – 3400 мм.

Будущий кроссовер VinFast Lac Hong 800S
Внутри – объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы, на центральном тоннеле есть две площадки для беспроводной зарядки. Боковые задние кресла имеют откидные подставки для ног. Обеим моделям еще обещаны отделка интерьера кожей Nappa и деревом «ценных пород». Для седана вдобавок будут предусмотрены стеклянная перегородка с проектором и потолок типа «звездное небо» (со множеством диодных точек).

Будущий седан VinFast Lac Hong 900S
И кроссовер Lac Hong 800S, и седан Lac Hong 900S предложат с трехмоторной силовой установкой (один двигатель спереди, два сзади). Вместе электродвигатели выдают 625 л.с. Наконец, обе модели будут иметь «совершенно новую полностью активную подвеску».

Планируется, что в продажу роскошные паркетник и четырехдверка новой серии Lac Hong поступят в 2027 году.

седан кроссовер Вьетнам авторынок электромобиль новинки VinFast

 

2 комментария
03.03.2026 21:35
Ярослав

Фам Нят Выонг окончил МГРИ и основал компанию "Техноком".

03.03.2026 21:40
Ярослав

Спасибо за "Мивину"!

