Дешёвый брутальный кроссовер Renault Bridger показался на первых тизерах

В рамках экспансии на развивающиеся рынки компания Renault готовит новый маленький кроссовер с угловатыми дизайном и запасным колесом на багажной двери, он получил имя Bridger, его премьера в виде концепта состоится 10 марта, а серийная версия дебютирует позже на индийском рынке.

10 марта Renault Group, потерпевшая в 2025 году большие убытки, представит долгожданный новый план развития, разработанный под руководством нынешнего гендиректора компании Франсуа Прово. План получил название futuREady. Ожидается, что большой акцент в нём будет сделан на экспансию Renault за пределы Европы, авторынок которой сегодня раздирают противоречия между реальными потребностями покупателей и оголтелой экоповесткой, насаждаемой властями ЕС и Великобритании.

В сегодняшнем пресс-релизе Renault Group Индия названа приоритетным рынком для будущего французской компании, грядущий кроссовер Bridger длиной менее 4 м разработан в Индии и для Индии, но, скорее всего, он же в том или ином виде появится и на других развивающихся рынках — например, в Латинской Америке и в Африке. Имя Bridger переводится с английского на русский как «мостостроитель», оно подчёркивает желание Renault Group «навести мосты» с перспективными внешними рынками.

Конкретно в Индии компания Renault работает уже двадцать лет, но пока так и не сумела добиться здесь сколь-нибудь заметных успехов. В прошлом году французская марка реализовала в Индии 36 285 автомобилей, что на 10,8% меньше по сравнению с результатом 2024 года, — это данные ресурса Autopunditz, основанные на регистрациях новых автомобилей в местной системе учёта Vahan.

Для сравнения скажем, что бессменный лидер индийского авторынка, компания Maruti Suzuki, в прошлом году реализовала 1 783 129 автомобилей (+8,2% по сравнению с продажами в 2024 году), Mahindra — 596 270 (+20,2%), Hyundai — 553 343 (-1,4%), Tata — 550 271 (+4,4%), Toyota — 313 605 (+19,6%), Kia — 255 554 (+7,3%). Общий объём рынка новых легковых автомобилей в Индии в 2025 году составил 4 351 640 шт. (+8,5%). Неудивительно, что при такой ёмкости многие компании сейчас стремятся в Индию, в том числе автопроизводители из Китая.

Renault сейчас продаёт в Индии кроссовер начального уровня Kwid (длина — 3731 мм), компактвэн Triber (длина — 3985 мм) и субкомпактный кроссовер Kiger (длина — 3990 мм). В ближайшее время к этим трём моделям присоединится компактный кроссовер Renault Duster третьего поколения местной, индийской сборки, его габаритная длина — 4343 мм. Индийский Duster существенно отличается от версий для других рынков, «индийца» сделали более премиальным на вид и значительно перекроили салон.

Renault Bridger в плане стиля будет эдаким уменьшенным Дастером, то есть позаимствует у него рубленные формы и даже получит запаску на багажной двери ради сходства с полноценными внедорожниками. Платформу (CMF-A) и технику Bridger, скорее всего, позаимствует у кроссовера Kiger, который оснащается 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 72 л.с. в атмосферном варианте и 100 л.с. в турбированном. Привод у Renault Kiger только передний.

Bridger, вероятно, будет престижнее и дороже, чем Kiger, но несильно, поскольку без доступных цен массовым спросом новинка пользоваться в Индии не будет.

Новые подробности о Renault Bridger ищите на нашем сайте 10 марта.

