Jaguar Land Rover возобновляет производство после тяжелейшей кибератаки

После вынужденного пятинедельного перерыва британская компания Jaguar Land Rover (JLR) сегодня перезапустила часть своих заводов, полное восстановление займёт ещё какое-то время. Общий ущерб, нанесённый компании киберпреступниками, оценивается в 1,5 млрд фунтов стерлингов.

JLR постепенно восстанавливает работу после самой разрушительной в истории современного автопрома кибератаки. Впервые о ней стало известно 1 сентября: из-за проникновения хакеров в цифровую экосистему JLR встало не только производство, но и продажи. Прежде такого сорта проблемы в автопроме решались за несколько дней, они в общем-то стали неизбежным фоном современной жизни, но JLR «легла» настолько капитально, что только сегодня рабочим удалось вернуться к станкам, да и то не всем и не везде.

Помимо самой компании JLR пострадали её многочисленные поставщики, оставшиеся без работы, некоторые даже успели сократить сотрудников, чтобы хоть как-то выжить. В сообщении JLR о возобновлении работы уделено особое внимание таким поставщикам — мол, поддержим, упростим и ускорим механизмы оплаты, сделаем сотрудничество более безопасным и стабильным.

Как сообщает британский журнал Autocar, общий ущерб JLR от кибератаки составил порядка 1,5 млрд фунтов стерлингов. Примерно на такую же сумму компания получит кредит от британского правительства, чтобы оклематься после навалившейся беды и поддержать поставщиков, на которые завязаны десятки тысяч рабочих мест.

Ответственность за атаку на JLR взяла на себя группировка хакеров, имя которой мы называть не будем, отметим лишь, что ранее она взломала сеть универмагов Marks & Spencer и парализовала их работу на семь недель. Часть данных клиентов JLR была украдена хакерами. Было ли требование о выкупе, пока неизвестно, ведётся расследование.

Продажи JLR в третьем квартале этого года сократились на 17,1% до 85 495 автомобилей, однако виноваты в этом не только хакеры, но и выросшая напряжённость в международной торговле, неопределённость вокруг будущего электромобилей, отложенные новинки и находящаяся в процессе перезапуска марка Jaguar, перспективы которой становятся всё более туманными.

В августе в JLR сменился гендиректор: на смену британцу Адриану Марделлу пришёл ставленник материнской индийской компании Tata Motors П. Б. Баладжи, но официально на пост П. Б. Баладжи заступит только в ноябре, поэтому именно Марделлу пришлось перед выходом на пенсию буквально спасать компанию.

