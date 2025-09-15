Бизнес ×
Jaguar Land Rover терпит бедствие в результате кибератаки и ждёт помощи от государства

15.09.2025

Уже третью неделю британская компания Jaguar Land Rover (JLR) не выпускает и не продаёт автомобили — таков печальный итог взлома её компьютерных систем киберпреступниками, восстановить работу пока не удаётся.

Первая информация о том, что компанию JLR взломали, появилась в британской прессе 1 сентября — об этом в частности сообщал журнал Autocar. Обычно такого рода инциденты проходят незамеченными, потому что последствия взлома удаётся быстро нейтрализовать. К сожалению, случай JLR оказался нетипичным: уже третью неделю компания буквально лежит, заводы не работают, дилеры не могут продавать машины, разрушена вся система внутренней коммуникации. На сайте JLR висит лаконичное объявление о том, что компания круглосуточно работает над решением проблемы.

Помнится, недавно очень разрушительной кибератаке подверглась одна известная российская сеть алкомаркетов: ущерб оказался настолько велик, что работу удалось возобновить лишь через месяц. Автомобильная компания — намного более сложная история, её работа завязана не только на дилеров, но и на тысячи поставщиков, выпускающих огромную номенклатуру комплектующих. Остановка JLR автоматически оставила без работы многих поставщиков, то есть возник каскад кризисов, затрагивающий десятки тысяч, если не сотни тысяч рабочих, в связи с чем в ситуацию пришлось вмешаться британскому правительству.

На данный момент, как сообщает тот же Autocar, на уровне министерств разрабатываются меры субсидирования зарплат пострадавшим от кибератаки сотрудникам на период восстановления, иначе уже начались бы увольнения, что означало бы не виртуальное, а физическое разрушение цепочек поставок. В худшем случае, как заявил бывший гендиректор Aston Martin Энди Палмер, комментируя всю эту неприятную историю, нельзя исключать банкротства JLR.

Ответственность за атаку на JLR взяла на себя группировка хакеров, имя которой мы называть не будем, отметим лишь, что не названа цель этого взлома, кроме, собственно, самого взлома. Разумеется, ведётся официальное расследование этого инцидента, следственный действия создают свою нервотрёпку внутри компании, айтишники тратят много времени на общение с полицией, параллельно пытаясь реанимировать цифровую экосистему JLR. Сколько на это уйдёт времени, пока непонятно.

Напомним, что и без кибератаки JLR сейчас находится в нелёгком положении из-за глобального замедления спроса на электромобили и выпавшей на время из бизнеса марки Jaguar, которая находится в процессе очень рискованного перезапуска. В августе в JLR сменился гендиректор: на смену британцу Адриану Марделлу пришёл ставленник материнской индийской компании Tata Motors П. Б. Баладжи, едва ли он ожидал, что будет принимать бразды правления при форс-мажорных обстоятельствах.

бизнес Jaguar Land Rover

 

