В Jaguar Land Rover сменился гендиректор: индиец Баладжи вместо британца Марделла

Британская компания Jaguar Land Rover, ныне известная как просто JLR и принадлежащая индийской компании Tata Motors, объявила о смене генерального директора: на смену уходящему на пенсию 64-летнему Адриану Марделлу приходит ставленник Tata —54-летний П. Б. Баладжи, прежде занимавший должность финансового директора Tata Motors. Смена топ-менеджера происходит в непростое для JLR время, когда компания вынуждена отложить выход на рынок новых электромобилей, а трансформация Jaguar в электромобильный лакшери-бренд вызывает скепсис как у покупателей, так и у экспертов.

Напомним, что марки Jaguar и Land Rover перешли под крыло Tata Motors в 2008 году. В свою очередь Tata Motors является частью Tata Group — группы промышленных компаний и связанных с ними финансовых и технологических компаний, а Tata Group входит в состав Tata Sons, объединяющей разные группы компаний, в том числе работающие в сфере услуг, недвижимости и в аграрном секторе.

Адриан Марделл встал у руля Jaguar Land Rover в 2023 году, сменив уволенного француза Тьерри Боллоре, при котором компания сделала основную ставку на электромобили в долгосрочной стратегии развития и решилась на полный перезапуск марки Jaguar. Марделл продолжил затеянный Боллоре переход Jaguar из премиум-сегмента в лакшери-сегмент, при нём легендарная марка представила весьма спорный концепт Jaguar Type 00, являющийся предвестником первой после перерождения серийной модели Jaguar.

Jaguar Type 00

При Марделле также состоялось расщепление Land Rover на три отдельных бренда — Range Rover, Defender и Discovery, а название компании Jaguar Land Rover в публичном поле было редуцировано до JLR.

В 2026 году в Китае JLR совместно с Chery запустит первую модель пятого по счёту бренда — Freelander, но он стоит немного особняком от Jaguar, Range Rover, Defender и Discovery, так как нацелен в основном на китайский рынок и будет использовать платформы Chery.

Адриан Марделл

В общем, при Марделле компания JLR много чего наворотила, ей пришлось в том числе признать тот факт, что её ожидания от электромобилей оказались завышенными, выход на рынок флагманского электрического внедорожника Range Rover и будущих моделей Jaguar были недавно отложены на неопределённый срок. Возможно, именно это обстоятельство стало причиной отставки Марделла — официально причины его ухода никак не обозначены, председатель совета директоров Tata Sons Натараян Чандрасекаран лишь поблагодарил Марделла за проделанную работу на посту гендиректора JLR и все 35 лет, проведённые в компании. Также известно, что поиск нового гендиректора JLR вёлся несколько месяцев, то есть отставка Марделла не была экстренной.

П. Б. Баладжи

Новым гендиректором JLR будет П. Б. Баладжи, имеющий 32-летний опыт менеджерской работы, с 2017 года он занимает пост финансового директора Tata Motors, на руководящую должность в JLR он заступит в ноябре.

В компании JLR мистеру Баладжи придётся столкнуться с рядом вызовов, в том числе принять решение, продолжать ли крайне рискованный перезапуск Jaguar или назначить марке какую-то иную роль. Дробление Land Rover сегодня тоже воспринимается как неоднозначное решение: если у Range Rover и Defender есть достаточно очевидный рыночный потенциал, то перспективы бренда Discovery кажутся очень туманными — во всяком случае, компания пока не представила внятную стратегию его развития.

Работу JLR сегодня осложняют также развязанная Дональдом Трампом торговая война и давление экоповестки на европейском рынке (в том числе в родной Великобритании), где власти требуют от автопроизводителей производить и продавать больше электромобилей, а потребитель, особенно в лакшери-сегменте, наоборот, требует от любимых брендов новых мощных «углеводородных» моделей.

