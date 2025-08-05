В Jaguar Land Rover сменился гендиректор: индиец Баладжи вместо британца Марделла

Напомним, что марки Jaguar и Land Rover перешли под крыло Tata Motors в 2008 году. В свою очередь Tata Motors является частью Tata Group — группы промышленных компаний и связанных с ними финансовых и технологических компаний, а Tata Group входит в состав Tata Sons, объединяющей разные группы компаний, в том числе работающие в сфере услуг, недвижимости и в аграрном секторе.
Адриан Марделл встал у руля Jaguar Land Rover в 2023 году, сменив уволенного француза Тьерри Боллоре, при котором компания сделала основную ставку на электромобили в долгосрочной стратегии развития и решилась на полный перезапуск марки Jaguar. Марделл продолжил затеянный Боллоре переход Jaguar из премиум-сегмента в лакшери-сегмент, при нём легендарная марка представила весьма спорный концепт Jaguar Type 00, являющийся предвестником первой после перерождения серийной модели Jaguar.
При Марделле также состоялось расщепление Land Rover на три отдельных бренда — Range Rover, Defender и Discovery, а название компании Jaguar Land Rover в публичном поле было редуцировано до JLR.
В 2026 году в Китае JLR совместно с Chery запустит первую модель пятого по счёту бренда — Freelander, но он стоит немного особняком от Jaguar, Range Rover, Defender и Discovery, так как нацелен в основном на китайский рынок и будет использовать платформы Chery.
В общем, при Марделле компания JLR много чего наворотила, ей пришлось в том числе признать тот факт, что её ожидания от электромобилей оказались завышенными, выход на рынок флагманского электрического внедорожника Range Rover и будущих моделей Jaguar были недавно отложены на неопределённый срок. Возможно, именно это обстоятельство стало причиной отставки Марделла — официально причины его ухода никак не обозначены, председатель совета директоров Tata Sons Натараян Чандрасекаран лишь поблагодарил Марделла за проделанную работу на посту гендиректора JLR и все 35 лет, проведённые в компании. Также известно, что поиск нового гендиректора JLR вёлся несколько месяцев, то есть отставка Марделла не была экстренной.
Новым гендиректором JLR будет П. Б. Баладжи, имеющий 32-летний опыт менеджерской работы, с 2017 года он занимает пост финансового директора Tata Motors, на руководящую должность в JLR он заступит в ноябре.
В компании JLR мистеру Баладжи придётся столкнуться с рядом вызовов, в том числе принять решение, продолжать ли крайне рискованный перезапуск Jaguar или назначить марке какую-то иную роль. Дробление Land Rover сегодня тоже воспринимается как неоднозначное решение: если у Range Rover и Defender есть достаточно очевидный рыночный потенциал, то перспективы бренда Discovery кажутся очень туманными — во всяком случае, компания пока не представила внятную стратегию его развития.
Работу JLR сегодня осложняют также развязанная Дональдом Трампом торговая война и давление экоповестки на европейском рынке (в том числе в родной Великобритании), где власти требуют от автопроизводителей производить и продавать больше электромобилей, а потребитель, особенно в лакшери-сегменте, наоборот, требует от любимых брендов новых мощных «углеводородных» моделей.
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