Zeekr выпустил 500-тысячный электромобиль и готовится начать выпуск plug-in гибридов

Всего 44 месяца понадобилось китайскому премиальному бренду Zeekr, чтобы выпустить полмиллиона электромобилей. 500-тысячным стал минивэн Zeekr 009, а вслед за ним конвейер завода в Нинбо (провинция Чжэцзян) покинул лифтбек Zeekr 001 с порядковым номером 500 001.

Марка Zeekr была запущена китайским холдингом Geely в 2021 году, дебютной моделью стал большой электрический лифтбек с индексом 001, построенный, как и все последующие модели Zeekr, на многоликой модульной платформе SEA. Сегодня Zeekr — это не просто премиальный бренда, а полноценная дочерняя компания Zeekr Group, в состав которой недавно вошёл более старый бренд Lynk & Co — его холдинг Geely запустил в 2016 году.

Актуальный модельный ряд Zeekr состоит исключительно из электромобилей: помимо лифтбека 001 в него входят компактный кроссовер Zeekr X, среднеразмерные седан Zeekr 007 и универсал Zeekr 007GT, среднеразмерный кроссовер Zeekr 7X, компактвэн Zeekr Mix и минивэн Zeekr 009, которому выпала честь стать 500-тысячным.

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Электромобили Zeekr официально экспортируются в более чем 40 стран мира, но Китай пока остаётся для Zeekr главным рынком: с января по май этого года, по данным CAAM, продажи Zeekr здесь составили 70 080 машин (+3,4% по сравнению с АППГ). Любопытно, что находящийся в подчинении бренд Lynk & Co демонстрирует лучшую динамику: за тот же период в Китае продано 118 866 машин (+26,7%). Вместе с тем в Китае, да и за его пределами, Zeekr считается более престижным брендом, чем Lynk & Co.

Lynk & Co имеет более сбалансированный модельный ряд, в котором помимо «электричек» есть plug-in гибридные и чисто бензиновые модели. Zeekr с этого года тоже начнёт производить plug-in гибриды: первой такой моделью станет большой флагманский кроссовер Zeekr 9X, его премьера состоялась в апреле на Шанхайском автосалоне, выход на рынок запланирован в третьем квартале текущего года.

Zeekr 9X

Завод в Нинбо рассчитан на выпуск 300 000 машин в год с возможностью увеличения мощности производства, так что миллион машин Zeekr на дорогах — не за горами, доля гибридов в объёме производства будет постепенно увеличиваться. Электрический минивэн Volvo EM90 тоже производится в Нинбо, так как это, по сути, перелицованный Zeekr 009.

Добавим, что в России, особенно в больших городах, бренд Zeekr сегодня очень хорошо известен, но официальных поставок до сих пор нет — по слухам, они могут начаться до конца этого года. Чаще всего на российских дорогах и парковках встречаются лифтбек Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009.

