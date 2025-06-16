Заводы ×
  • Zeekr выпустил 500-тысячный электромобиль и готовится начать выпуск plug-in гибридов

Zeekr выпустил 500-тысячный электромобиль и готовится начать выпуск plug-in гибридов

16.06.2025 106 0 0

Всего 44 месяца понадобилось китайскому премиальному бренду Zeekr, чтобы выпустить полмиллиона электромобилей. 500-тысячным стал минивэн Zeekr 009, а вслед за ним конвейер завода в Нинбо (провинция Чжэцзян) покинул лифтбек Zeekr 001 с порядковым номером 500 001.

Марка Zeekr была запущена китайским холдингом Geely в 2021 году, дебютной моделью стал большой электрический лифтбек с индексом 001, построенный, как и все последующие модели Zeekr, на многоликой модульной платформе SEA. Сегодня Zeekr — это не просто премиальный бренда, а полноценная дочерняя компания Zeekr Group, в состав которой недавно вошёл более старый бренд Lynk & Co — его холдинг Geely запустил в 2016 году.

Актуальный модельный ряд Zeekr состоит исключительно из электромобилей: помимо лифтбека 001 в него входят компактный кроссовер Zeekr X, среднеразмерные седан Zeekr 007 и универсал Zeekr 007GT, среднеразмерный кроссовер Zeekr 7X, компактвэн Zeekr Mix и минивэн Zeekr 009, которому выпала честь стать 500-тысячным.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Электромобили Zeekr официально экспортируются в более чем 40 стран мира, но Китай пока остаётся для Zeekr главным рынком: с января по май этого года, по данным CAAM, продажи Zeekr здесь составили 70 080 машин (+3,4% по сравнению с АППГ). Любопытно, что находящийся в подчинении бренд Lynk & Co демонстрирует лучшую динамику: за тот же период в Китае продано 118 866 машин (+26,7%). Вместе с тем в Китае, да и за его пределами, Zeekr считается более престижным брендом, чем Lynk & Co.

Lynk & Co имеет более сбалансированный модельный ряд, в котором помимо «электричек» есть plug-in гибридные и чисто бензиновые модели. Zeekr с этого года тоже начнёт производить plug-in гибриды: первой такой моделью станет большой флагманский кроссовер Zeekr 9X, его премьера состоялась в апреле на Шанхайском автосалоне, выход на рынок запланирован в третьем квартале текущего года.

Zeekr 9X

Завод в Нинбо рассчитан на выпуск 300 000 машин в год с возможностью увеличения мощности производства, так что миллион машин Zeekr на дорогах — не за горами, доля гибридов в объёме производства будет постепенно увеличиваться. Электрический минивэн Volvo EM90 тоже производится в Нинбо, так как это, по сути, перелицованный Zeekr 009.

Добавим, что в России, особенно в больших городах, бренд Zeekr сегодня очень хорошо известен, но официальных поставок до сих пор нет — по слухам, они могут начаться до конца этого года. Чаще всего на российских дорогах и парковках встречаются лифтбек Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009.

Китай электромобиль производство бизнес заводы Zeekr Zeekr 009
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Нужны ли нам дилеры и почему они панически боятся онлайн-продаж Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» на днях предложила законодательно запретить онлайн-продажи автомобилей напрямую от производителя. То есть, в обход этих самых дилеров, из которых... 628 12 1 16.06.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Kia Seltos I Пока определение «миллениал» не стало ругательным, Kia подсуетилась и создала для этого поколения специальную модель – Seltos. Производителю удалось даже найти ей убедительное место в своей... 3263 7 0 15.06.2025
Статьи / История Разориться и сгореть: история испанского автопроизводителя Authi Сейчас в это сложно поверить, но когда-то Испания была мировой сверхдержавой, влияние которой распространялась на Европу, Южную и Северную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию. Однако к нача... 820 2 2 14.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27025 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12658 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Кокпит из четырех дисплеев и неожиданный простор: тест-драйв Changan Uni-K Самый эффектный китайский кроссовер? Ну если и не самый, то один из них – уж точно. И, что приятно, в отличие от младшего брата Uni-T, эта модель Changan получила менее вычурный облик. И от... 7770 5 4 21.01.2025
Обсуждаемое
12 Нужны ли нам дилеры и почему они панически боятся онлайн-продаж
7 5 причин покупать и не покупать Kia Seltos I
4 Конструктор для взрослых и три блокировки: тест-драйв Tank 400
Новые комментарии
Change privacy settings