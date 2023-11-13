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  • Минивэн Volvo EM90: слабее, но намного дороже исходного «китайца» Zeekr 009

Минивэн Volvo EM90: слабее, но намного дороже исходного «китайца» Zeekr 009

13.11.2023 412 0 0

Новинка шведской марки предложена в единственной комплектации с задним приводом, тогда как донорский китайский MPV по умолчанию имеет двухмоторную установку.

Анонсированный еще в августе первый серийный минивэн Volvo наконец-то представлен официально. Мировая премьера модели с индексом EM90 прошла в Китае – именно эта страна станет главным рынком для MPV. К слову, марка не упоминает о том, что вэн окажется местным эксклюзивом, так что шансы на появление новинки в других странах все же есть. Ну и напомним, что Volvo EM90 является электрокаром, ведь «не зеленые» новые модели шведский бренд делать больше не будет.

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В релизе Volvo об этом нет ни слова, однако давно известно, что минивэн сделан на базе Zeekr 009, стартовавшего в Поднебесной в прошлом году (как и Volvo, марка Zeekr принадлежит компании Geely). Электровэны построены на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture) с пневматической подвеской, разновидности этой «тележки» также лежат в основе моделей Polestar 4 и Polestar 5, новых Смартов и электрокросса Volvo EX30.

Длина EM90 равна 5206 мм, что всего на 3 мм меньше, чем у Zeekr 009. Высота «шведа» — 1859 мм, и это на символический 1 мм больше, чем у топового Зикра (у 009 еще есть версия высотой 1848 мм). Ширина и колесная база у машин совпадают – 2024 и 3205 мм соответственно. Для обоих минивэнов предусмотрены 19- или 20-дюймовые колеса.

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Дизайн экстерьера у Volvo EM90 свой. Особенности – оригинальная заглушка со множеством отверстий, в которые встроены светодиоды; фирменные пиксельные ходовые огни в виде молота Тора и иные основные блоки фар (вертикальные вместо горизонтальных у Zeekr 009). Плюс вэну достались другие передний бампер и задние фонари.

Интерьер сама марка сравнивает с гостиной в скандинавском стиле, при этом салон унифицирован с Zeekr 009, из нового – лишь руль да подголовники кресел. Оба электровэна доступны исключительно в шестиместном исполнении, сиденья второго ряда имеют выдвижные подставки для ног, откидные столики, подогрев, вентиляцию и функцию массажа. В двери встроены сенсорные панели, на которые вывели управление «климатом» и прочие настройки. В крыше – две стеклянные секции: стандартного размера в передней части и панорамная над пассажирским отсеком. На потолке есть отдельный экран развлекательной системы. Ну и конечно, в арсенале вэна значатся современные электронные помощники.

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Донорский Zeekr 009 по умолчанию полноприводный, то есть у него два электромотора суммарной мощностью 544 л.с. (686 Нм). А вот Volvo EM90 представлен только с одним электродвигателем, он установлен на задней оси и выдает 272 л.с. и 343 Нм. Батарея – как у базового Зикра, емкостью 116 кВт*ч («девятке» еще положен аккумулятор на 140 кВт*ч). Паспортный запас хода Volvo EM90 – 738 км против 702 км у «китайца» с аналогичной батареей (показатель Zeekr 009 с топовым аккумулятором – 822 км). Правда, во всех случаях дальнобойность измерена по китайскому циклу CTLC, то есть в реальности она окажется меньше. Объявлено, что первую «сотню» электровэн Volvo наберет за 8,3 секунды, тогда как полноприводный Zeekr 009 разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды.

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На данный момент Volvo EM90 доступен в единственно комплектации против двух исполнений у вэна Zeekr. При этом заднеприводный «швед» намного дороже – 818 000 юаней, что эквивалентно примерно 10 336 000 рублей по текущему курсу. За электровэн Zeekr 009 сейчас просят 499 000 или 588 000 юаней (6 305 000 или 7 430 000 рублей).

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В Китае уже принимают заказы на Volvo EM90, однако поставки начнутся лишь в марте следующего года.

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