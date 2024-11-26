Ещё один обновлённый Hyundai Tucson: глобальный дизайн и собственный мотор

Рестайлинговый кроссовер Хёндэ вышел на китайский рынок. Снаружи и внутри модель выглядит так же, как в других странах, хотя раньше у предназначенного для КНР паркетника был оригинальный интерьер.

В Корее обновленный Hyundai Tucson стартовал еще в декабре 2023-го. Весной года нынешнего дебютировали модернизированные версии для Европы и США. И весной же показали китайский рестайлинговый Tucson L от СП Beijing Hyundai. Но только сегодня такой паркетник стал наконец доступен клиентам в КНР.

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Как и прежде, внешне «поднебесный» кроссовер в основном повторяет машины для других стран. Если сравнивать с дореформенной моделью, то другими стали бамперы и встроенные в радиаторную решетку светодиодные ходовые огни, вдобавок на решетке появились новые пластины. Длина и колесная база Hyundai Tucson L после рестайлинга не изменились – 4670 и 2755 мм соответственно. Предназначенный для Кореи кроссовер короче – 4640 мм, расстояние между осями у паркетников совпадает. В Европе же представлен еще более компактный вариант (4510 и 2680 мм).

Обновленный Hyundai Tucson L для Китая

Китайцы также могут приобрести «подогретый» Tucson L N Line, причем теперь это опциональный набор, тогда как дореформенная пятидверка с дизайном «под спорт» была отдельной комплектацией. Особенности такого паркетника – решетка с другим узором, окрашенные накладки на колесных арках и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы.

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Интерьер переделан куда масштабнее. И он теперь такой же, как у Tucson на прочих рынках, хотя дорестайлинговый китайский Tucson L имеет оригинальный салон. Внутри установили трехспицевый руль, новую переднюю панель и изогнутое табло. Перед передним пассажиром отныне открытая полка, между креслами первого ряда – «плавающая» консоль с площадкой для беспроводной зарядки, парой подстаканников и рядом клавиш. За переключение передач отвечает подрулевой рычажок. Кроме того, у «эльки» появился отдельный блок управления «климатом». Главная фишка салона дореформенного Tucson L для Китая – мультимедиа с вертикальным тачскрином, в который «вшиты» настройки климат-контроля.

Слева — салон дореформенного китайского Hyundai Tucson L, справа — интерьер обновленного кроссовера

В списке оборудования модернизированного кроссовера еще заявлены (в зависимости от комплектации): кожаная обивка, подогрев и вентиляция передних кресел, обогрев руля, проекционный дисплей, панорамный люк в крыше, система аутентификации по отпечатку пальца и множество ассистентов помощи водителю.

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На данный момент рестайлинговый Hyundai Tucson L предложен только в «традиционной» версии, у нее прежняя техника. В Китае кроссовер оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 200 л.с. (253 Нм), которая работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом (эта коробка пришла на смену «роботу» 7DCT еще два года назад). Привод передний или полный. Отметим, в других странах у модели такого мотора нет. Позже китайцам также станет доступен гибрид с установкой на базе двухлитрового двигателя.

Обновленный Hyundai Tucson L для Китая

Обновленный Tucson L стоит от 159 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,3 млн рублей по актуальному курсу. Дореформенная «элька» пока в строю, и ее базовая версия даже дороже – от 161 800 юаней (2,33 млн рублей).