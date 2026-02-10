Гибридные авто ×
Great Wall полностью раскрыл внешность большого кроссовера Wey V9X

Трехрядный паркетник Wey будет доступен с гибридной установкой, ему также обещаны полный привод и автопилот на базе искусственного интеллекта.

Как и предполагалось, после появления в каталоге Минпрома КНР сертификата паркетника Wey V9X были опубликованы полноценные фирменные изображения новинки. Напомним, в гамме принадлежащего концерну Great Wall премиум-бренда этот кроссовер займет позицию флагмана, потеснив модель Wey 07/Lashan. Публичную премьеру V9X ждут весной.

Кроссовер построен на новой платформе Guiyuan (глобальное обозначение – GWM One). Китайские СМИ, в свою очередь, уточняют, что «тележка» имеет 800-вольтовую архитектуру. Длина Wey V9X равна 5299 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1825 мм, колесная база – 3150 мм. Для сравнения, габариты Wey 07: 5156/1980/1805 мм, расстояние между осями – 3050 мм.

У нового флагмана фары привычной формы, при этом над ними проходит LED-полоска. Кроссовер также получил гладкую панель спереди, радиаторная решетка интегрирована в нижнюю часть бампера (решетка, судя по всему, с активными заслонками). По краям бампера – дополнительные вертикальные секции ходовых огней.

Еще Wey V9X достались обычные ручки дверей и объединенные светящейся же плашкой вытянутые задние фонари. Синяя подсветка – признак автопилота, как и лидар над лобовым стеклом. К слову, ранее в Wey заявили о том, что автопилот – на базе искусственного интеллекта. Кроссоверу положены 21-дюймовые диски. Наконец, предусмотрена двухцветная окраска кузова.

Интерьер пока не показали. На сертификационных снимках было заметно, что внутри установлено гигантское табло мультимедиа. Также известно, что модель будет доступна в шестиместном исполнении.

Wey V9X – это полноприводный подзаряжаемый гибрид. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 238 л.с. Характеристики электродвигателей все еще не раскрыты. Китайцы пишут, что кроссовер предложат с батареей емкостью 53,6 или 77,7 кВт*ч. Запас хода на электротяге – 240 или 363 км. Судя по всему, эти показатели рассчитаны по циклу WLTC, так как сама компания ранее приводила максимальную дальнобойность в 400 км (видимо, по циклу CLTC).

Больше официальных подробностей о новом Wey V9X наверняка появится еще до полноценной презентации.

