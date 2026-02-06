Кроссовер Wey V9X от Great Wall раскрылся досрочно: он больше доступного в России Wey 07

Гибридные авто ×
06.02.2026
Как и предполагалось, новый флагманский паркетник бренда Wey предложат в виде подзаряжаемого гибрида. Для модели также заявлены автопилот и искусственный интеллект.

Запущенную на прошлой неделе тизерную кампанию трехрядного кроссовера Wey V9X сегодня досрочно прервал китайский Минпром: в его базе появились сертификационные снимки и основные характеристики модели. Паркетник, напомним, объявлен новым флагманом принадлежащего концерну Great Wall премиум-бренда. И раз внешность больше не секрет, то сама марка наверняка вскоре опубликует полноценные фирменные картинки.

В профиль Wey V9X очень похож на экс-флагмана – доступного в России Wey 07 (в Китае это Wey Lanshan). Но свежий паркетник заметно крупнее. Длина – 5299 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1825 мм, колесная база – 3150 мм. Для сравнения, размеры Wey 07: 5156/1980/1805 мм, расстояние между осями – 3050 мм.

Передняя часть и корма у V9X оригинальные. Кроссоверу достались традиционные фары (у Wey 07 двухэтажная оптика) и монофонарь, лишенный угловатых дополнительных секций по краям. Благодаря тизерам мы также знаем, что проходящая над фарами полоска светится. Еще новый паркетник имеет обычные ручки дверей вместо спрятанных у Wey 07, что особо актуально в связи с грядущим в Китае запретом на выдвижные ручки. Для новинки предусмотрены 21-дюймовые диски.

Тизер Wey V9X

Как сообщалось ранее, в основе Wey V9X лежит новая платформа Guiyuan (глобальное обозначение – GWM One). Если точнее, то кроссовер построен на версии «тележки» с литерой S в названии. Скорее всего, платформа имеет 800-вольтовую архитектуру. Модели также обещаны продвинутый автопилот (у V9X есть лидар над лобовым стеклом) и искусственный интеллект.

Тизеры Wey V9X
Тизеры Wey V9X
Тизеры Wey V9X
Тизеры Wey V9X
Отдельных фото шестиместного интерьера пока нет. При этом у машины на сертификационных снимках виднеется гигантское табло мультимедиа.

Кроссовер Wey V9X представляет собой подзаряжаемый полноприводный гибрид. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 238 л.с. – не исключено, что он работает только в режиме генератора. Об электродвигателях информации нет. По данным некоторых китайских СМИ, новый паркетник предложат с батареей емкостью 53,6 или 77,7 кВт*ч. Запас хода на электротяге – 240 или 363 км. Судя по всему, эти показатели рассчитаны по циклу WLTC, ведь сама компания ранее приводила максимальную дальнобойность в 400 км (видимо, по циклу CLTC),

Официальные подробности о новом флагмане Wey V9X должны раскрыть в ближайшее время.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Wey Wey V9X
