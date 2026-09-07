Xiaomi SkyNomad N90 выходит на рынок с привлекательным ценником и в кемпер-версии

В Китае стартовали продажи большого plug-in гибридного кроссовера Xiaomi SkyNomad N90. Стандартная семиместная версия на данный момент предлагается в единственной комплектации Max, а любителям путешествий и отдыха на дикой природе адресована пятиместная кемпер-версия Max Explorer Edition.

Формальная премьера Xiaomi SkyNomad N90 состоялась в июле этого года, а сегодня начались продажи. Напомним, что SkyNomad (переводится на русский как «небесный кочевник») — это новая линейка автомобилей внутри бренда Xiaomi, предназначенная главным образом для пассажиров, тогда как электромобили SU7 и YU7 ориентированы на водителя. Вместе с Xiaomi SkyNomad N90 в продажу поступил его младший брат — пятиместный кроссовер SkyNomad N70, но ему мы посвятим отдельную заметку.

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В основе Xiaomi SkyNomad N90 лежит модульная платформа Kunlun с 400-вольтовой электрической архитектурой. Конкуренты предлагают аналогичные гибридные кроссоверы с 800-вольтовой архитектурой и соответственно с более быстрой зарядкой, но Xiaomi выбрала 400 В из экономических соображений. Подвеска — полностью независимая, пневматическая, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Штатные колёса — 21-дюймовые, при этом задние шины шире передних — это довольно странное решение для кроссовера без спортивной харизмы.

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Габаритная длина SkyNomad N90 — 5285 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1825 мм, колёсная база — 3080 мм. У кемпер-версии габаритная высота с опущенной крышей составляет 1925 мм, с поднятой крышей — 2872 мм. Глубина преодолеваемого брода — 750 мм. Для работы разнообразных электронных ассистентов водителя в кузов интегрированы лидар, радар, камеры высокого разрешения и ультразвуковые датчики. Работа этих ассистентов завязана на мощный процессор Nvidia Thor производительностью 700 TOPS.

Силовая установка у SkyNomad N90 — только plug-in гибридная последовательного типа, где установленный спереди 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с. работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 76 кВт·ч. Колёса вращают два электромотора: передний выдаёт 210 кВт и 330 Нм, задний — 100 кВт и 210 Нм, максимальная совокупная мощность — 310 кВт (422 л.с.) и 540 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с, максимальная скорость — 190 км/ч.

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Семиместный кроссовер без включения ДВС может проехать на одной зарядке 464 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (60 л) — 1705 км. У кемпер-версии соответствующие показатели составляют 462 и 1688 км. Снаряженная масса семиместного кроссовера — 2800 кг, кемпер-версии — 2840 кг.

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Салон семиместного кроссовера имеет посадочную формулу 2+2+3. Задние двери для удобства посадки распахиваются почти на 90 градусов, а из-под порогов выезжают подножки. Лаконичная передняя панель оснащена 8,88-дюймовым приборным экраном, 20-дюймовым проекционным экраном и 16,1-дюймовым мультимедийным экраном с процессором Qualcomm Snapdragon 8650. Для пассажиров второго ряда предусмотрены потолочный 21,4-дюймовый телевизор, 6,88-дюймовый настроечный экран и индивидуальные планшеты. Штатная 4890-ваттная аудиосистема насчитывает 25 динамиков. Ёмкость бортового холодильника — 9 л. Объём багажника варьируется в диапазоне от 577 до 1831 л в зависимости от выбранной конфигурации салона.

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У кемпер-версии крыша поднимается с помощью электропривода за 26 с — получается второй этаж с полноценной двуспальной кроватью, причём для второго этажа предусмотрена подача тёплого либо прохладного воздуха от системы микроклимата.

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Семиместный Xiaomi SkyNomad N90 Max стоит в Китае от 269 900 юаней (3,47 млн рублей в переводе по текущему курсу), кемпер-версия Max Explorer Edition — от 299 900 юаней (3,85 млн рублей).

