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  • Рестайлинг принёс Suzuki Baleno новое оборудование и другой мотор

Рестайлинг принёс Suzuki Baleno новое оборудование и другой мотор

07.09.2026 1502 1 2
Рестайлинг принёс Suzuki Baleno новое оборудование и другой мотор

Компания Suzuki представила обновленный хэтчбек Baleno. Пятидверке переделали переднюю часть, а у топ-версии появился более современный комплекс систем безопасности. Кроме того, модель перешла с четырехцилиндрового атмосферника на трехцилиндровый мотор.

Хэтчбек с возрожденным именем Suzuki Baleno (в 90-х в линейке Suzuki было целое семейство с таким названием) выпускают с 2015 года. В 2022-м провели масштабную модернизацию, после чего такую пятидверку объявили следующим, вторым по счету поколением. Теперь Baleno снова доработали. Премьеру провели в Индии, ведь именно эта страна остается главным рынком для хэтча, хотя местным эксклюзивом тот и не является. Компакт еще продают в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Между тем в Индии Maruti Suzuki Baleno (Maruti Suzuki – это «дочка» японской фирмы) продолжает пользоваться высоким спросом. Так, по данным местных СМИ, по итогам первого полугодия 2026-го хэтчбек занял седьмую строчку в рейтинге бестселлеров всего индийского рынка – реализовано 96 996 экземпляров (+19%).

Было — стало

Suzuki Baleno обрел новую радиаторную решетку. Она больше, чем у дореформенного хэтчбека, вдобавок на ней теперь красуются три горизонтальные хромированные плашки. Эмблема Suzuki, наоборот, стала меньше, плюс ее перенесли выше. Фары прежние, но они теперь «срослись» с решеткой. Еще заменили передний бампер и противотуманки. Корму реформы не затронули, разве что вместо торчащей антенны установили современный «плавник».

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Из габаритов изменилась только высота – 1535 вместо 1500 мм. Длина индийского Suzuki Baleno равна 3990 мм (машинам длиной до четырех метров в Индии положены существенные налоговые льготы), ширина – 1745 мм, колесная база – 2520 мм. Как и прежде, «простые» версии имеют 15-дюймовые колеса, у дорогих вариантов – 16-дюймовые.

Интерьер менять не стали, не считая того, что начиная со «средней» комплектации на центральном тоннеле Suzuki Baleno отныне находится площадка для беспроводной зарядки смартфона. Самый дешевый хэтч все так же идет без мультимедийной системы, в следующей по старшинству версии появляется 7-дюймовый «парящий» экран, у остальных исполнений – 9-дюймовый дисплей. «Богатые» варианты – это еще климат-контроль вместо обычного кондиционера, проекционный дисплей, вентиляция передних кресел (новинка для модели), камеры кругового обзора вместо одной камеры, стандартный круиз-контроль. А топовый Suzuki Baleno после рестайлинга обзавелся более современным комплексом водительских ассистентов: в него входят адаптивный «круиз», системы автоторможения, автоматического переключения света фар и удержания в полосе движения.

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Двигатель – новый. В Индии на смену четырехцилиндровому бензиновому атмосфернику K12N 1.2 (90 л.с., 113 Нм) пришел трехцилиндровый атмосферный же мотор Z12E 1.2. Новый движок выдает 83 л.с. и 112,4 Нм. Можно будет выбрать и битопливную версию CNG (69 л.с. на метане). Как и дореформенный хэтчбек, обновленный Baleno доступен с пятиступенчатой механикой или роботизированной коробкой. У четырехцилиндрового мотора дорестайлинговой модели тоже был битопливный вариант (77 л.с. на метане), однако прежний Baleno CNG предлагали исключительно с механикой.

На данный момент озвучена лишь стартовая цена обновленного Suzuki Baleno – 609 900 рупий (без учета налогов), что эквивалентно примерно 554 000 рублей по текущему курсу.

Между тем у Baleno еще есть клон от Тойоты – в той же Индии это Toyota Glanza, а в Африке хэтчбек продают под именем Toyota Starlet. Пятидверку Тойоты должны обновить чуть позже.

хэтчбек Индия авторынок новинки рестайлинг Suzuki Suzuki Baleno

 

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1 комментарий
07.09.2026 14:15
Valentino G

Все ушли вперёд. Гранта за свой миллион может посоревноваться, разве что, с иранскими телегами.

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