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  • Dacia рассекретила новый кросс-хэтчбек Spring, который стал родственником Renault Twingo

Dacia рассекретила новый кросс-хэтчбек Spring, который стал родственником Renault Twingo

08.09.2026 668 1 0
Dacia рассекретила новый кросс-хэтчбек Spring, который стал родственником Renault Twingo

Производство новинки румынской марки будет налажено на заводе в Словении. Известно, что стоимость пятидверки не превысит 20 000 евро.

Компактный кросс-хэтчбек Dacia Spring появился в 2021 году, а обновление пережил в феврале 2024-го и октябре 2025-го. Текущая модель пока что останется в строю, однако уже в июне 2026-го румынский производитель, входящий в состав французской группы Renault, анонсировал Spring следующей генерации и опубликовал серию тизеров. Теперь же Dacia полностью рассекретила «зелёный» хэтчбек, который выйдет на европейский рынок под названием New Spring.

На фото: Dacia New Spring

Габаритная длина новинки равна 3855 мм (на 154 мм больше по сравнению с Dacia Spring первого поколения), ширина (без учёта наружных зеркал) – 1722 мм (на 139 мм больше), высота – 1519 мм (осталась без изменений). Расстояние между осями у New Spring составляет 2492 мм (на 69 мм больше). Дорожный просвет у нового кросс-хэтчбека равен 117 мм, объём багажника равен 337 литрам, грузовое пространство за счёт сложенных задних сидений можно увеличить до 1283 литров, а под капотом имеется ещё ниша для хранения на 18 литров.

Dacia New Spring имеет традиционный пятидверный кузов, капот с выразительными выштамповками, обычные наружные зеркала и дверные ручки под привычный хват. Хэтчбек получил светодиодную головную оптику, при этом фары соединены между собой широкой планкой с четырьмя декоративными геометрическими элементами и логотипом марки по центру. В нижней части переднего бампера имеется чёрная пластиковая накладка и разделённый надвое прямоугольный воздухозаборник.

Ещё новинке достались чёрные вставки на кузове, лаконичный обвес из некрашеного пластика по периметру, двухцветные колёсные диски (размер – 15 или 16 дюймов). Корму украсили за счёт маленького спойлера в верхней части багажной двери, задних фонарей со сложным рисунком, которые тоже соединены друг с другом широкой чёрной планкой с названием бренда, написанным чёрными же буквами. В нижней части тоже имеется пластиковая накладка, а в обвес интегрированы горизонтальные светоотражатели.

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Салон нового кросс-хэтчбека рассчитан на четверых седоков и отделан тканью. На трёхспицевом двухцветном рулевом колесе со «сплюснутым» с двух сторон ободом имеются физические кнопки. Также они установлены на передней панели, в том числе «крутилки» для изменения настроек «климата». Перед водителем располагается 7-дюймовый виртуальный приборный щиток, а по центру – тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 10,1 дюйма. Правда, стартовому варианту вместо него достанется крепление для смартфона и фирменное приложение.

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Как Колёса.ру сообщали ранее, Dacia New Spring является техническим близнецом актуального Renault Twingo четвёртого поколения. В движение кросс-хэтчбек приводит 82-сильный электромотор, расположенный на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 175 Нм. На разгон с места до «сотни» пятидверке требуется 12,1 секунды, а её максимальная скорость равна 130 км/ч.

На фото: салон Dacia New Spring
На фото: салон Dacia New Spring
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На фото: салон Dacia New Spring
На фото: салон Dacia New Spring
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На фото: салон Dacia New Spring
На фото: салон Dacia New Spring
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Модели положена только одна тяговая батарея LFP, её полезная ёмкость равна 27,5 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у New Spring составляет до 250 км (при расчёте по циклу WLTP). Мощность зарядки переменным током – 6,6 кВт, за доплату её можно повысить до 11 кВт. Максимальная мощность зарядки постоянным током составила 50 кВт.

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Как отметили в компании, серийное производство Dacia New Spring будет налажено на заводе в Словении. Точные цены обнародуют позже, однако уже сейчас известно, что стоимость всех версий пятидверки на старте продаж не превысит 20 000 евро (эквивалентно примерно 2,01 млн рублей по текущему курсу).

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1 комментарий
08.09.2026 14:58
Vasissualy Pupkinzon

В Европе это будет хит, но мотор могли бы и помощнее сделать.

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