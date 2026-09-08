Dacia рассекретила новый кросс-хэтчбек Spring, который стал родственником Renault Twingo

Компактный кросс-хэтчбек Dacia Spring появился в 2021 году, а обновление пережил в феврале 2024-го и октябре 2025-го. Текущая модель пока что останется в строю, однако уже в июне 2026-го румынский производитель, входящий в состав французской группы Renault, анонсировал Spring следующей генерации и опубликовал серию тизеров. Теперь же Dacia полностью рассекретила «зелёный» хэтчбек, который выйдет на европейский рынок под названием New Spring.
Габаритная длина новинки равна 3855 мм (на 154 мм больше по сравнению с Dacia Spring первого поколения), ширина (без учёта наружных зеркал) – 1722 мм (на 139 мм больше), высота – 1519 мм (осталась без изменений). Расстояние между осями у New Spring составляет 2492 мм (на 69 мм больше). Дорожный просвет у нового кросс-хэтчбека равен 117 мм, объём багажника равен 337 литрам, грузовое пространство за счёт сложенных задних сидений можно увеличить до 1283 литров, а под капотом имеется ещё ниша для хранения на 18 литров.
Dacia New Spring имеет традиционный пятидверный кузов, капот с выразительными выштамповками, обычные наружные зеркала и дверные ручки под привычный хват. Хэтчбек получил светодиодную головную оптику, при этом фары соединены между собой широкой планкой с четырьмя декоративными геометрическими элементами и логотипом марки по центру. В нижней части переднего бампера имеется чёрная пластиковая накладка и разделённый надвое прямоугольный воздухозаборник.
Ещё новинке достались чёрные вставки на кузове, лаконичный обвес из некрашеного пластика по периметру, двухцветные колёсные диски (размер – 15 или 16 дюймов). Корму украсили за счёт маленького спойлера в верхней части багажной двери, задних фонарей со сложным рисунком, которые тоже соединены друг с другом широкой чёрной планкой с названием бренда, написанным чёрными же буквами. В нижней части тоже имеется пластиковая накладка, а в обвес интегрированы горизонтальные светоотражатели.
Салон нового кросс-хэтчбека рассчитан на четверых седоков и отделан тканью. На трёхспицевом двухцветном рулевом колесе со «сплюснутым» с двух сторон ободом имеются физические кнопки. Также они установлены на передней панели, в том числе «крутилки» для изменения настроек «климата». Перед водителем располагается 7-дюймовый виртуальный приборный щиток, а по центру – тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 10,1 дюйма. Правда, стартовому варианту вместо него достанется крепление для смартфона и фирменное приложение.
Как Колёса.ру сообщали ранее, Dacia New Spring является техническим близнецом актуального Renault Twingo четвёртого поколения. В движение кросс-хэтчбек приводит 82-сильный электромотор, расположенный на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 175 Нм. На разгон с места до «сотни» пятидверке требуется 12,1 секунды, а её максимальная скорость равна 130 км/ч.
Модели положена только одна тяговая батарея LFP, её полезная ёмкость равна 27,5 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у New Spring составляет до 250 км (при расчёте по циклу WLTP). Мощность зарядки переменным током – 6,6 кВт, за доплату её можно повысить до 11 кВт. Максимальная мощность зарядки постоянным током составила 50 кВт.
Как отметили в компании, серийное производство Dacia New Spring будет налажено на заводе в Словении. Точные цены обнародуют позже, однако уже сейчас известно, что стоимость всех версий пятидверки на старте продаж не превысит 20 000 евро (эквивалентно примерно 2,01 млн рублей по текущему курсу).
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В Европе это будет хит, но мотор могли бы и помощнее сделать.