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  • Dacia New Spring показался на первых тизерах: угловатый кузов и техника от Renault Twingo

Dacia New Spring показался на первых тизерах: угловатый кузов и техника от Renault Twingo

18.06.2026 94 0 0
Dacia New Spring показался на первых тизерах: угловатый кузов и техника от Renault Twingo

Бюджетный электрический кросс-хэтчбек Dacia Spring в новом, втором по счёту поколении получит приставку New к имени, так как его предшественник на покой пока не собирается.

Новый Dacia Spring был анонсирован в феврале прошлого года — правда, тогда ещё не было известно, сохранит ли он имя Spring. Теперь известно: имя Spring останется и будет дополнено приставкой New, то есть кросс-хэтчбек второго поколения будет называться New Spring.

New Spring будет технически клоном Renault Twingo четвёртого поколения, построенного на бюджетной версии электромобильной платформы RGEV small (бывшая AmpR Small), но конкретные технические характеристики пока не опубликованы. Для справки скажем, что «четвёртый» Twingo оснащается единственным передним электромотором мощностью 82 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 27,5 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 263 км пробега по циклу WLTP.

Если «четвёртый» Twingo имеет округлый кузов в стиле первого поколения одноимённого хэтчбека, то New Spring будет нарочито угловатым, хотя общие пропорции кузова будут примерно такими же, как у Twingo.

Главная интрига — удастся ли удержать минимальную цену New Spring на отметке 18 000 евро, как было обещано на момент его анонса в прошлом году. В свежем пресс-релизе ценовой ориентир уже не упоминается. Spring первого поколения нынче стоит в Германии от 18 700 евро, а самый простой Renault Twingo стоит 19 990 евро. Twingo производится на словенском заводе Renault в городе Ново-Место — вероятно, здесь же пропишется и New Spring. Между тем Dacia Spring первого поколения по-прежнему собирается в Китае.

Spring первого поколения появился в модельном ряду Dacia в 2021 году, в его основе лежит платформа CMF-A, первым носителем которой в 2015 году стал бюджетный бензиновый хэтчбек Renault Kwid, разработанный специально для развивающихся рынков. Spring также унаследовал от Kwid кузов с низким уровнем пассивной безопасности: в испытаниях Euro NCAP в 2021 году он заработал только одну звезду итогового рейтинга.

Dacia Spring первого поколения
Dacia Spring первого поколения
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Dacia Spring первого поколения
Dacia Spring первого поколения
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Dacia Spring первого поколения
Dacia Spring первого поколения
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В 2024 году «первый» Spring пережил рестайлинг, в 2025 году — масштабную техническую модернизацию. С момента дебюта в Европе было реализовано порядка 210 000 экземпляров Spring.

Пока не очень ясно, как Spring и New Spring будут сосуществовать на рынке — возможно, после дебюта New Spring цены на старый Spring будут существенно снижены. Премьера New Spring состоится до конца текущего года — скорее всего, в октябре на Парижском автосалоне.

Добавим, что, согласно новому плану развития Renault Group, к 2030 году в модельном ряду Dacia будет четыре электромобиля, а уже в ближайшее время состоится премьера топливного кросс-универсала Dacia Striker.

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