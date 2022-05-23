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  • Toyota Starlet-2022: рестайлинг принёс второму клону модели Suzuki новый мотор

Toyota Starlet-2022: рестайлинг принёс второму клону модели Suzuki новый мотор

23.05.2022 95 0 0

Также слегка отличается список оборудования, а в остальном такой хэтч Тойоты в целом повторил другого близнеца исходной «пятидверки» Suzuki.

 

С 1973 по 1999 годы под именем Toyota Starlet выпускали простенький хэтчбек (в 80-х еще был универсал), та модель успела сменить пять поколений. А в 2020 году это название возродили для клона Suzuki Baleno – такой автомобиль продают в Африке. Любопытно, что у «пятидверки» Suzuki есть еще один близнец, и тоже под маркой Toyota: в Индии это Glanza (в строю с 2019-го). К слову, производство всех трех моделей ведется на индийском заводе Maruti Suzuki. В феврале текущего года исходный Baleno пережил довольно существенный рестайлинг, в марте обновили и Glanza. И вот очередь Toyota Starlet.

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Внешне африканский хэтч изменился так же, как версия для Индии. Ну а если сравнивать с Suzuki Baleno, то обе «пятидверки» Тойоты в плане дизайна экстерьера отдалились от исходника: если прежде Starlet и Glanza отличались лишь наличием пары блестящих плашек на радиаторной решетке, то отныне у хэтчей Toyota оригинальные и сама решетка, и передний бампер, плюс в фарах сплошные диодные полоски ходовых огней вместо L-образных элементов у рестайлингового Baleno. Впрочем, сзади Starlet и Glanza по-прежнему копируют Suzuki, то есть у фонарей тоже появились дополнительные секции.

Внутри оба хэтчбека Toyota также остались клонами Baleno, разница лишь в цветах материалов отделки. Из нового по сравнению с дореформенными машинами – передняя панель, рулевое колесо и мультимедийная система (экран теперь «парит»). Но камеры кругового обзора Starlet, в отличие от Glanza и хэтча Suzuki, не достались – у такой «пятидверки» лишь камера заднего вида. В остальном же список оборудования совпадает: например, у топ-версии еще имеются круиз-контроль, боковые подушки и шторки безопасности («в базе» — два эйрбэга).

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Индийские Suzuki Baleno и Toyota Glanza сохранили бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2 (90 л.с.), в строю осталась и пятиступенчатая «механика», а вот на смену вариатору пришла простенькая роботизированная коробка с одним сцеплением. У Starlet же изначально был другой двигатель, и теперь его заменили: вместо «атмосферника» 1.4 (92 л.с., 130 Нм) обновленный хэтч имеет более мощную атмосферную же «четверку» 1.5 (105 л.с., 138 Нм). Коробки прежние – 5МТ или классический четырехступенчатый «автомат». Как и у машин для Индии, у Starlet также перенастроили подвеску.

В ЮАР цены уже объявлены: за рестайлинговый хэтчбек Тойоты там просят примерно 14 300 – 19 800 долларов. Между тем обновленный Suzuki Baleno еще только готовится к премьере в этой стране, и он тоже получит мотор 1.5 (дореформенный африканский хэтч также оснащается «атмосферником» 1.4).

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