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  • Toyota Glanza отдалилась от исходной модели Suzuki после рестайлинга, но только внешне

Toyota Glanza отдалилась от исходной модели Suzuki после рестайлинга, но только внешне

15.03.2022 286 0 0

Салон и техника у «пятидверок» по-прежнему общие, зато Тойота расширила линейку комплектаций своей модели.

 

Хэтчбек Glanza в гамме Toyota появился в 2019 году, его продают в Индии, там же налажено производство – за выпуск отвечает компания Maruti Suzuki (индийская «дочка» Suzuki), ведь модель Тойоты является клоном Suzuki Baleno. Переживший серьезный рестайлинг Балено дебютировал в конце февраля, и вот очередь Glanza.

Если дореформенная «пятидверка» Toyota отличалась от донорского Suzuki лишь наличием пары блестящих плашек на радиаторной решетке да эмблемами, то теперь хэтчи в плане внешности развели. Так, у Glanza свой передний бампер – с хромированными «подковами», обрамляющими противотуманки. Решетка тоже полностью оригинальная, причем и верхняя, и нижняя. В фарах – сплошные диодные полоски ходовых огней вместо L-образных элементов у Baleno. А вот корма по-прежнему такая же, как у Suzuki, то есть у задних фонарей хэтча Тойоты тоже появились дополнительные секции.

Рестайлинговые Toyota Glanza и Suzuki Baleno
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Рестайлинговые Toyota Glanza и Suzuki Baleno
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Внутри Glanza также повторяет Baleno, разница лишь в цветах материалов отделки. Если сравнивать с дореформенными хэтчами, то новыми стали передняя панель и рулевое колесо, а сенсорный экран мультимедийной системы теперь «парит» (дорогим версиям положен 9-дюймовый планшет, у вариантов попроще – прежний 7-дюймовый).

Рестайлинговая Toyota Glanza
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Рестайлинговая Toyota Glanza
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Рестайлинговая Toyota Glanza
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Рестайлинговая Toyota Glanza
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Дорестайлинговая Toyota Glanza предлагалась только в двух богатых комплектациях, тогда как у прежнего Suzuki Baleno линейка была шире. Но теперь у обеих моделей одинаковое количество версий (по четыре), их наполнение тоже в целом совпадает. «В базе» есть светодиодные ДХО, 15-дюймовые колеса, пара подушек безопасности и климат-контроль. В арсенале топовых хэтчей значатся диодные фары, 16-дюймовые колеса, шесть «эйрбэгов», проекционный дисплей, камеры кругового обзора и круиз-контроль.

Рестайлинговая Toyota Glanza
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Рестайлинговая Toyota Glanza
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Рестайлинговая Toyota Glanza
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Рестайлинговая Toyota Glanza
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Техника общая: «пятидверки» оснащаются бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.2 мощностью 90 л.с. (он по умолчанию имеет систему старт-стоп), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или простенькой роботизированной коробкой с одним сцеплением (пришла на смену вариатору).

Рестайлинговая Toyota Glanza стоит примерно 8350 – 12 600 долларов. Suzuki Baleno чуть дешевле (8300 – 12 400 долларов), но при этом у Тойоты более выгодные условия заводской гарантии.

Рестайлинговая Toyota Glanza

Между тем у Балено есть еще один клон, и тоже от Тойоты: в Африке хэтч продают под именем Starlet. Эту «пятидверку» ждет аналогичный рестайлинг.

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