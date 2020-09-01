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  • Ford обновит моторную гамму нового F-150 Raptor: пикап может получить V8 от Mustang Shelby GT500

Ford обновит моторную гамму нового F-150 Raptor: пикап может получить V8 от Mustang Shelby GT500

01.09.2020 23 0 0

В этом случае грузовик, вероятно, сможет составить конкуренцию пикапу Ram 1500 TRX, который оснащается мотором V8 HEMI.

 

Американская компания готовится вывести на рынок новое поколение своего востребованного пикапа – Ford F-series. Продажи Ford F-150 четырнадцатой генерации стартуют в США уже этой осенью. Модель является самой популярной в Штатах: за прошлый год дилеры реализовали 896 526 экземпляров (-1,4%). В текущем году показатель упал заметнее, на 18% (за первую половину 2020-го клиенты купили 367 387 машин), но это можно объяснить не только тем, что американцы ждут новое поколение пикапа, но и последствиями пандемии коронавируса, которые отразились на большинстве автопроизводителей.

На фото: Ford F-150 2020 модельного года
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На фото: Ford F-150 2020 модельного года
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Одной из версий пикапа Ford является исполнение с приставкой Raptor к названию. Такая версия, как правило, появляется позже, чем «обычные» F-150, кроме того, у них другая «начинка». Сейчас появились новые подробности о следующем Ford F-150 Raptor, который, судя по плану компании, должен быть представлен в начале 2021 года.

Как сообщает The Fast Lane Truck, в моторной гамме нового Ford F-150 Raptor ожидается два варианта «начинки». По предварительным данным, одним из них станет турбомотор V8 объёмом 5,2 литра, которым оснащается нынешний Mustang Shelby GT500. У него отдача варьируется в диапазоне от 735 до 760 л.с. (в зависимости от версии).

Ожидается, что следующий F-150 Raptor с таким мотором сможет «дать бой» недавно представленному пикапу Ram 1500 TRX. Как мы сообщали в прошлом месяце, эту модель оснастили компрессорным V8 HEMI объёмом 6,2 литра с отдачей 712 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом» TorqueFlite 8HP95. Стартовый ценник версии TRX составляет 69 995 долларов (эквивалентно примерно 5,16 млн рублей по текущему курсу). Вероятно, стоимость F-150 Raptor с наддувным V8 будет примерно такой же. Не исключено, что пикап Ford с этой «начинкой» выйдет ограниченным тиражом.

На фото: актуальный Ford F-150 Raptor
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На фото: актуальный Ford F-150 Raptor
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Второй вариант в моторной базе F-150 Raptor может оказаться гибридной установкой. Предполагается, что это будет система Power Boost, которая аналогична используемой в кроссовере Lincoln Aviator. В её основе находится 3,0-литровый твин-турбомотор V6 мощностью 500 л.с., который работает в тандеме с 47-сильным электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 1,5 кВт*ч.

Напомним, актуальный Ford F-150 Raptor оснащается турбомотором V6 объёмом 3,5 литра. Его мощность равна 456 л.с. В пару к нему предлагается десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Стартовый ценник этой версии в Штатах сейчас составляет 53 455 долларов (около 3,93 млн рублей).

Тем временем, официальной информации о моторной гамме Ford F-150, который, по плану, должен поступить в продажу в течение ближайших месяцев, пока нет. Предполагается, что пикап получит гибридную установку и сохранит имеющуюся линейку двигателей: атмосферный 3,3-литровый V6, наддувный 2,7-литровый EcoBoost V6, атмосферный 5,0-литровый V8, а также 3,0-литровый турбодизель.

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