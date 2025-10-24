Заводы ×
  • Ford наращивает производство пикапов F-150 и Super Duty, а выпуск Lightning будет на паузе

Ford наращивает производство пикапов F-150 и Super Duty, а выпуск Lightning будет на паузе

24.10.2025 43 0 0

В общей сложности американский производитель намерен увеличить производство грузовиков на двух заводах на более чем 50 000 экземпляров.

На американском заводе компании Novelis, занимающейся производством и переработкой алюминия, недавно произошёл пожар, это повлияло сразу на нескольких автомобильных компаний, в том числе на Ford. «Пострадал», в частности, самый продаваемый автомобиль в Штатах – пикап F-150. Как стало известно теперь, Форд собирается наверстать упущенное в 2026 году, для этого компания намерена увеличить производство своих грузовиков. Но, как оказалось, не всех модификаций.

Фото с завода Ford в штате Мичиган

План Ford предполагает, что на предприятии в Дирборне (штат Мичиган, США) в следующем году будет введена третья смена, которая задействует около 1200 сотрудников. По расчётам производителя, этот шаг позволит выпустить дополнительно свыше 45 000 экземпляров Ford F-150 в течение 2026-го.

Помимо этого, компания также решила нарастить производство «тяжеловесов» – Ford F-series Super Duty. С этой целью американская компания планирует инвестировать 60 млн долларов в завод по выпуску грузовиков, который находится в Кентукки. Деньги пойдут на обучение новых сотрудников, а также на ускорение работы производственной линии. Сообщается, что каждый час будет производиться по одному дополнительному полноразмерному пикапу: это должно привести к увеличению объёма выпуска более чем на 5000 экземпляров.

Фото с завода Ford в штате Кентукки

В пресс-службе Ford отметили, что в общей сложности компания в следующем году создаст около 1000 новых рабочих мест, а также увеличит производство пикапов F-series более чем на 50 000 единиц. Однако есть важный момент: речь идёт только о грузовиках с ДВС. В компании подчеркнули, что «Ford отдаёт предпочтение» модификациям с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а также с гибридными установками, так как такие автомобили «более выгодны для Ford и используют меньше алюминия».

Тем временем, выпуск полностью электрической версии Ford F-150 Lightning будет приостановлен. Напомним, этот «зелёный» полноразмерный пикап дебютировал ещё в мае 2021 года, и поначалу за ним выстраивались очереди, однако уже к концу 2023-го грузовик растерял популярность, так что объёмы его выпуска было решено сократить. Позже, в феврале 2025-го, генеральный директор Ford Джим Фарли рассказал о «неразрешимых проблемах» этого сегмента.

По словам главы Ford, «зелёные» полноразмерные пикапы «не подходят для буксировки», а помимо этого требуют массивные и тяжёлые, а также «непомерно дорогие» тяговые батареи. Ещё он добавил, что у таких машин хуже аэродинамические показатели (по сравнению с аналогами с ДВС) и больше масса. Как отметил Джим Фарли, «розничные покупатели дали понять, что они не готовы переплачивать за большие электромобили».

Kolesa.ru минувшим летом сообщал о том, что Ford в очередной раз отложил выход новых больших электромобилей: согласно новой стратегии, марке в ближайшей перспективе нужны компактные и дешёвые «электрички». Ожидается, что первенцем на новой соответствующей платформе станет младший пикап, которому, вероятно, достанется имя Ranchero.

пикап США авторынок производство бизнес заводы Ford Ford F-Series

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Слишком много проводов: что такое плохая «масса» и что с этим делать «О, сколько нам открытий чудных готовит заземление в авто…». Примерно так мог бы сказать поэт, если б дожил до эры повальной автомобилизации населения. Сегодня мы сделаем эти открытия вместе... 74 0 0 24.10.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Спасти стареющий автопарк: особенности моторных масел для автомобилей с большим пробегом Автомобили в России стареют – это факт. И чем старше становится машина, тем большей заботы она требует. Речь идет не только о необходимости ремонтировать ее все чаще и чаще, но и о стремлени... 7017 0 2 23.10.2025
Статьи / История Porsche 917: убить пилота, унизить конкурентов, попасть под запрет и всё же стать легендой Старт культовой гонки «24 часа Ле-Мана» в 1970 году прошел при ясной погоде, и большинство участников вопреки прогнозам синоптиков отказалось от дождевых шин. В 17:30 с неба упало несколько... 941 1 0 23.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14502 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13113 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 11981 17 1 16.10.2025
Обсуждаемое
22 Старый, добрый, дорогой: тест-драйв Solaris HC
8 О чём говорит взлёт тарифа на городскую парковку: регионам приготовить...
7 В погоню за Мерседесом: General Motors анонсировала автопилот третьего...
Новые комментарии
Change privacy settings