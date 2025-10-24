Ford наращивает производство пикапов F-150 и Super Duty, а выпуск Lightning будет на паузе

В общей сложности американский производитель намерен увеличить производство грузовиков на двух заводах на более чем 50 000 экземпляров.

На американском заводе компании Novelis, занимающейся производством и переработкой алюминия, недавно произошёл пожар, это повлияло сразу на нескольких автомобильных компаний, в том числе на Ford. «Пострадал», в частности, самый продаваемый автомобиль в Штатах – пикап F-150. Как стало известно теперь, Форд собирается наверстать упущенное в 2026 году, для этого компания намерена увеличить производство своих грузовиков. Но, как оказалось, не всех модификаций.

Фото с завода Ford в штате Мичиган

План Ford предполагает, что на предприятии в Дирборне (штат Мичиган, США) в следующем году будет введена третья смена, которая задействует около 1200 сотрудников. По расчётам производителя, этот шаг позволит выпустить дополнительно свыше 45 000 экземпляров Ford F-150 в течение 2026-го.

Помимо этого, компания также решила нарастить производство «тяжеловесов» – Ford F-series Super Duty. С этой целью американская компания планирует инвестировать 60 млн долларов в завод по выпуску грузовиков, который находится в Кентукки. Деньги пойдут на обучение новых сотрудников, а также на ускорение работы производственной линии. Сообщается, что каждый час будет производиться по одному дополнительному полноразмерному пикапу: это должно привести к увеличению объёма выпуска более чем на 5000 экземпляров.

Фото с завода Ford в штате Кентукки

В пресс-службе Ford отметили, что в общей сложности компания в следующем году создаст около 1000 новых рабочих мест, а также увеличит производство пикапов F-series более чем на 50 000 единиц. Однако есть важный момент: речь идёт только о грузовиках с ДВС. В компании подчеркнули, что «Ford отдаёт предпочтение» модификациям с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а также с гибридными установками, так как такие автомобили «более выгодны для Ford и используют меньше алюминия».

Тем временем, выпуск полностью электрической версии Ford F-150 Lightning будет приостановлен. Напомним, этот «зелёный» полноразмерный пикап дебютировал ещё в мае 2021 года, и поначалу за ним выстраивались очереди, однако уже к концу 2023-го грузовик растерял популярность, так что объёмы его выпуска было решено сократить. Позже, в феврале 2025-го, генеральный директор Ford Джим Фарли рассказал о «неразрешимых проблемах» этого сегмента.

По словам главы Ford, «зелёные» полноразмерные пикапы «не подходят для буксировки», а помимо этого требуют массивные и тяжёлые, а также «непомерно дорогие» тяговые батареи. Ещё он добавил, что у таких машин хуже аэродинамические показатели (по сравнению с аналогами с ДВС) и больше масса. Как отметил Джим Фарли, «розничные покупатели дали понять, что они не готовы переплачивать за большие электромобили».

Kolesa.ru минувшим летом сообщал о том, что Ford в очередной раз отложил выход новых больших электромобилей: согласно новой стратегии, марке в ближайшей перспективе нужны компактные и дешёвые «электрички». Ожидается, что первенцем на новой соответствующей платформе станет младший пикап, которому, вероятно, достанется имя Ranchero.