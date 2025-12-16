Бизнес ×
Ценить и беречь: компания Honda запускает подразделение классических автомобилей

16.12.2025 183 0 0
Как говорится, давно пора. Honda начинает системно заниматься своим историческим наследием и будет оказывать всестороннюю помощью владельцам снятых с производства машин, имеющих коллекционную ценность. В рамках нового подразделения, названного Honda Heritage Works, будет налажен выпуск наиболее востребованных запчастей для классических автомобилей и будут разработаны различные программы их заводской реставрации. Официальный запуск подразделения Honda Heritage Works намечен на 1 апреля 2026 года.

Подразделения классических автомобилей давно есть у компаний Toyota и Nissan, их товары и услуги стоят довольно дорого, но поклонники в любом случае рады иметь возможность поддерживать свои раритеты и просто дорогих сердцу «старушек» в аутентичном состоянии. Теперь вот и Honda будет системно заниматься классикой — правда, пока только в родной Японии. Слово «системно» здесь особенно важно, потому что отдельные программы поддержки для отдельных классических моделей у Хонды были и прежде — например, программа NSX Refresh Plan по обслуживанию и реставрации Honda NSX первого поколения. Теперь эта программа будет перезапущена в рамках подразделения Honda Heritage Works и будет действовать на постоянной основе, позже появятся аналогичные программы для других моделей.

Структурно у Honda Heritage Works будут два своих подразделения — Honda Heritage Parts и Honda Restoration Service. Подразделение Honda Heritage Parts будет заниматься восстановлением сохранившихся запчастей и организацией производства наиболее востребованных новых. Honda будет стараться изготовить новые запчасти для классических автомобилей из тех материалов и с использованием тех технологий, что были актуальны на момент массового производства того или иного узла. Если по каким-либо причинам такое дотошное воспроизведение окажется невозможным, то будут внедрены альтернативные технологии и материалы, но с сохранением оригинального дизайна комплектующих.

Honda Restoration Service предложит владельцам классики несколько программ реставрации: от относительно бюджетных, чтобы только поддерживать на ходу и в достаточно безопасном состоянии тот или иной автомобиль, и до полного восстановления, когда автомобиль забирается у клиента на несколько недель или даже месяцев, а затем возвращается фактически в состоянии нового.

Пока неясно, будут ли специалисты Honda Heritage Works предлагать в том или ином виде апгрейды для классических автомобилей — возможно, решение об этом будет принято после запуска подразделения и с учётом реальных запросов клиентов. Как это может выглядеть, мы недавно видели на примере тойотовского подразделения GR Heritage Parts, которое «по многочисленным просьбам трудящихся» возобновило выпуск ключевых компонентов 1600-кубового двигателя 4A-GE, а именно головки и блока цилиндров, при этом оба узла были слегка модернизированы для удобства монтажа и тюнинга.

Добавим, что недавно гоночная команда JAS Motorsport и кузовное ателье Pininfarina анонсировали рестомод Tensei на базе Honda NSX первого поколения, его премьера состоится в 2026 году.

Япония спортивные авто классика бизнес Honda

 

