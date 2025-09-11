Двигатели ×
Вечная классика: Toyota возобновляет производство легендарного двигателя 4A-GE

11.09.2025 229 1 0

Подразделение GR Heritage Parts компании Toyota «по многочисленным просьбам трудящихся» решило возобновить выпуск ключевых компонентов 1600-кубового двигателя 4A-GE, а именно головки и блока цилиндров. Оба узла слегка модернизированы для удобства монтажа и тюнинга.

Проект GR Heritage Parts — это часть автоспортивного подразделения Toyota Gazoo Racing (TGR), он создан специально для того, чтобы удовлетворить потребность владельцев классических автомобилей Toyota в автозапчастях. Не всех, конечно, моделей, а только наиболее известных, сейчас на сайте GR Heritage Parts их восемь: четыре поколения Land Cruiser (J40, J60, J70, J80), купе Toyota 2000GT, Supra A70, Supra A80 и трёхдверный заднеприводный лифтбек Toyota AE86, он же Corolla Levin и Sprinter Trueno. Последний и был главным носителем 16-клапанного двигателя 4A-GE, хотя сам двигатель прожил в производстве гораздо дольше, чем Toyota AE86, и устанавливался на более молодые модели, в стоке он выдавал до 140 л.с.

Сейчас в каталоге GR Heritage Parts представлена в основном всякая мелочь: жгуты, магистрали, прокладки, подшипники, тормозные диски и колодки, диски сцепления, шестерни дифференциалов, светотехника, приборы, стеклоподъёмники, дверные ручки, детали систем питания и охлаждения двигателей, детали подвески, кузовной пластик, крепёж и проч. И вот совсем скоро в каталоге появятся самые крутые и дорогие позиции — новенькие с иголочки блок цилиндров и головка блока двигателя 4A-GE. Клиенты очень просили эти узлы — мол, устали рыться по помойкам, целых движков почти не осталось, а популярность Toyota AE86 в среде фанатов японской классики только растёт.

Toyota не просто пошла навстречу любителям классики, но даже сделала ключевые узлы 4A-GE более надёжными и более удобными для последующей самостоятельной сборки готового двигателя. Блок цилиндров отлит из более прочного чугуна и снабжён модернизированной крышкой коленвала, стенки цилиндров обработаны с повышенной точностью на современном оборудовании. Вдобавок блок получил специальные выступы у основания, чтобы его было удобнее устанавливать в машины с поперечным расположением двигателя.

У головки блока повышено качество обработки камер сгорания и впускных каналов, уменьшена площадь необработанного литья, установлены дополнительные штифты клапанных крышек, стенки некоторых впускных и выпускных каналов сделаны толще. Ну а в остальном это старый добрый 4A-GE. Стоимость новых головки и блока цилиндров 4A-GE пока не объявлена, но ясно, что дёшево не будет, фанатам и коллекционерам придётся раскошелиться.

Toyota AE86 H2
Toyota AE86 H2
Toyota AE86 H2
Любопытно, что два года назад Toyota в виде эксперимента перевела 4A-GE на питание водородом и воткнула его в концептуальный рестомод Toyota AE86 H2. Возможно, лет через двадцать это будет единственная возможность продолжать пользоваться таким двигателем.

классика новинки двигатели Toyota

 

1 комментарий
11.09.2025 22:00
Иван Сергеев

У друга Sprinter Trueno с таким мотором, 165 л.с. на дросселях, даже на 4-ступенчатом автомате эта тачка валит, что надо - никакая Веста "спорт" не угонится. Учитывая ее низкий центр тяжести и классную подвеску с 8 шаровыми опорами, в повороты можно входить, не сбавляя скорости. Классная аналоговая техника.

