Хот-хэтч Honda Civic Type R встретит 30-летие c обновками и немного подорожает

Компания Honda представила обновлённый Civic Type R 2027 модельного года для США. Хот-хэтч получил улучшенную систему охлаждения двигателя, доработанную аэродинамику, перенастроенную подвеску и более стильный салон с подогреваемыми передними креслами.

Honda Civic Type R впервые появился в 1997 году в Японии, а нынешний хот-хэтч поколения FL5 дебютировал в 2022 году. Производится Honda Civic Type R FL5 в Японии, но его 2,0-литровый бензиновый турбомотор K20C1 изготавливают в США на заводе Anna Engine Plant в городе Анна, штат Огайо. К грядущему юбилею модели этот двигатель получил новый дизайн крышки в стиле ранних поколений Civic Type R. Отдача на американской версии модели прежняя — 319 л.с. и 420 Нм. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика», привод — только передний, с самоблокирующимся дифференциалом.

На Honda Civic Type R 2027 модельного года доработана система Rev Match, регулирующая обороты двигателя при переключениях передач, — переключения вниз стали более плавными. Адаптивные амортизаторы подвески в наиболее остром режиме +R теперь обеспечивают более плотный контакт колёс с дорогой, управляемость стала точнее, а тряска уменьшилась. Добавление демпферной пружины к педали тормоза устранило люфт в рычаге привода и улучшило информативность привода — дозировать тормозное усилие стало проще.

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Другие функциональные обновки — увеличенный центральный выступ переднего сплиттера и более крупная радиаторная решётка за ним. В результате немного увеличилась прижимная сила, а двигателю стало легче дышать. В палитре цветов для кузова появился новый серый металлик Meteorite, как у машины на заглавной фотографии.

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В салоне Honda Civic Type R 2027 модельного года появились обновлённые передние кресла с подогревом (прежде подогрева не было) и обивкой из искусственной красной замши с улучшенной перфорацией — она создаёт дополнительный амортизационный эффект и снижает утомляемость водителя. Передняя панель и верхние части дверных карт теперь обиты антибликовой чёрной замшей. Обновлён дизайн сетки воздуховодов: на смену сотовому рисунку пришёл ромбовидный. Алюминиевый набалдашник рычага переключения передач, «крутилки» климат-контроля и дверные ручки теперь имеют тёмную тонировку вместо светлой. Вдобавок появилось новое салонное зеркало с автозатемнением.

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Входящий в стандартное оснащение Civic Type R комплекс электронных ассистентов водителя Honda Sensing доработан. Система автоматического аварийного торможения теперь лучше распознаёт велосипедистов и мотоциклистов. Адаптивный круиз-контроль стал работать более точно и плавно. Удержание в полосе тоже стало более точным, в том числе на дорогах с уклонами и неровностями. Появилась система PCB (Post-Collision Braking), активирующая торможение после столкновения, — она позволяет уменьшить риск получения травм в сложных авариях с участием нескольких автомобилей.

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Honda Civic Type R 2027 модельного года появится у американских дилеров до конца текущего месяца по цене от 49 990 долларов, тогда как хот-хэтч 2026 модельного года стоит от 48 690 долларов.