02.03.2026 155 0 0
Acura Integra Type S и Honda Passport TrailSport американской сборки отправили в Японию

Указанные модели начнут поставлять на родину марок во второй половине 2026 года. Этот шаг призван ослабить напряженность в торговле из-за повышенных пошлин в США.

Одним из крупнейших автомобильных рынков в мире на сегодняшний день остаются США, однако, за последний год автопроизводителям стало сложнее вести здесь бизнес. Дело в том, что весной 2025 года президент страны Дональд Трамп значительно повысил пошлины на импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили, а также на ключевые комплектующие для них. Это привело к тому, что многим производителям пришлось повысить цены, некоторые остановили поставки в Штаты, а третьи решили расширить производство.

На фото: Acura Integra Type S

При этом некоторые японские компании решили начать отправлять модели, выпущенные на американских заводах, на родину марок. В частности, теперь стало известно о том, что в Японию планируется отправить определённые модификации моделей Acura и Honda, собранные в США. Речь идёт о «заряженном» лифтбеке Acura Integra Type S и «внедорожной» версии кроссовера Honda Passport TrailSport.

Как сообщает американский Motor1, старт поставок этих вариантов моделей в Страну восходящего солнца намечен на вторую половину 2026 года, более точный срок станет известен позднее. Производство спортивного лифтбека налажено на заводе компании, расположенном в штате Огайо, а «вездеходный» кроссовер сходит с конвейера площадки в штате Алабама. Цены новинок в Японии будут обнародованы позже.

На фото: салон Acura Integra Type S

Напомним, актуальная пятидверка Acura Integra появилась в марте 2022-го, а её топовая версия с прибавкой Type S к названию дебютировала в апреле 2023-го. Японская марка освежила лифтбек летом 2025 года. Integra Type S оснащается 2,0-литровой бензиновой турбочетвёркой K20C1, максимальная мощность которой составляет 324 л.с., а крутящий момент – 420 Нм. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой, привод – передний.

На фото: Honda Passport TrailSport

На американском рынке на сегодняшний день стоимость «заряженного» лифтбека Acura Integra Type S равна 53 400 долларов, что эквивалентно примерно 4,14 млн рублей по текущему курсу. Какой ценник эта модификация получит в Японии, станет известно позже.

Нынешний кроссовер Honda Passport TrailSport был представлен в ноябре 2024 года, а в продажу в Штатах поступил в феврале 2025-го. Под капотом у этого SUV располагается модернизированный атмосферник V6 объёмом 3,5 литра, его отдача составляет 289 л.с., а максимальный крутящий момент – 355 Нм. Он идёт в комплекте только с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Модель имеет полный привод i-VTM4 с индивидуальными муфтами подключения задних колес.

На фото: салон Honda Passport TrailSport

Стоимость Honda Passport TrailSport в США сейчас варьируется в диапазоне от 48 650 до 53 850 долларов: максимум просят за топовую комплектацию с прибавкой Elite Blackout к названию (эквивалентно примерно 3,78 – 4,18 млн рублей по текущему курсу). Японский ценник будет обнародован позже.

Как Kolesa.ru сообщал в прошлом месяце, Япония решила упростить правила ввоза автомобилей американского производства: так, машины соответствующие стандартам Штатов, будут считаться соответствующими стандартам безопасности Японии (то есть отправятся на рынок без проведения дополнительных испытаний).

кроссовер США Япония авторынок производство бизнес лифтбек Acura Acura Integra Honda Honda Passport
0 комментариев

