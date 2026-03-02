Acura Integra Type S и Honda Passport TrailSport американской сборки отправили в Японию

Указанные модели начнут поставлять на родину марок во второй половине 2026 года. Этот шаг призван ослабить напряженность в торговле из-за повышенных пошлин в США.

Одним из крупнейших автомобильных рынков в мире на сегодняшний день остаются США, однако, за последний год автопроизводителям стало сложнее вести здесь бизнес. Дело в том, что весной 2025 года президент страны Дональд Трамп значительно повысил пошлины на импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили, а также на ключевые комплектующие для них. Это привело к тому, что многим производителям пришлось повысить цены, некоторые остановили поставки в Штаты, а третьи решили расширить производство.

На фото: Acura Integra Type S

При этом некоторые японские компании решили начать отправлять модели, выпущенные на американских заводах, на родину марок. В частности, теперь стало известно о том, что в Японию планируется отправить определённые модификации моделей Acura и Honda, собранные в США. Речь идёт о «заряженном» лифтбеке Acura Integra Type S и «внедорожной» версии кроссовера Honda Passport TrailSport.

Как сообщает американский Motor1, старт поставок этих вариантов моделей в Страну восходящего солнца намечен на вторую половину 2026 года, более точный срок станет известен позднее. Производство спортивного лифтбека налажено на заводе компании, расположенном в штате Огайо, а «вездеходный» кроссовер сходит с конвейера площадки в штате Алабама. Цены новинок в Японии будут обнародованы позже.

На фото: салон Acura Integra Type S

Напомним, актуальная пятидверка Acura Integra появилась в марте 2022-го, а её топовая версия с прибавкой Type S к названию дебютировала в апреле 2023-го. Японская марка освежила лифтбек летом 2025 года. Integra Type S оснащается 2,0-литровой бензиновой турбочетвёркой K20C1, максимальная мощность которой составляет 324 л.с., а крутящий момент – 420 Нм. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой, привод – передний.

На фото: Honda Passport TrailSport

На американском рынке на сегодняшний день стоимость «заряженного» лифтбека Acura Integra Type S равна 53 400 долларов, что эквивалентно примерно 4,14 млн рублей по текущему курсу. Какой ценник эта модификация получит в Японии, станет известно позже.

Нынешний кроссовер Honda Passport TrailSport был представлен в ноябре 2024 года, а в продажу в Штатах поступил в феврале 2025-го. Под капотом у этого SUV располагается модернизированный атмосферник V6 объёмом 3,5 литра, его отдача составляет 289 л.с., а максимальный крутящий момент – 355 Нм. Он идёт в комплекте только с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Модель имеет полный привод i-VTM4 с индивидуальными муфтами подключения задних колес.

На фото: салон Honda Passport TrailSport

Стоимость Honda Passport TrailSport в США сейчас варьируется в диапазоне от 48 650 до 53 850 долларов: максимум просят за топовую комплектацию с прибавкой Elite Blackout к названию (эквивалентно примерно 3,78 – 4,18 млн рублей по текущему курсу). Японский ценник будет обнародован позже.

Как Kolesa.ru сообщал в прошлом месяце, Япония решила упростить правила ввоза автомобилей американского производства: так, машины соответствующие стандартам Штатов, будут считаться соответствующими стандартам безопасности Японии (то есть отправятся на рынок без проведения дополнительных испытаний).