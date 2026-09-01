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  • В России началось производство кроссовера Tenet Plus L6 по полному циклу, скоро в продаже

В России началось производство кроссовера Tenet Plus L6 по полному циклу, скоро в продаже

01.09.2026 1826 0 0
В России началось производство кроссовера Tenet Plus L6 по полному циклу, скоро в продаже

На первом этапе кроссовер бренда Tenet Plus будет доступен в переднеприводном исполнении, на выбор предложат две комплектации. Позже у модели появятся полноприводные версии.

Российская марка Tenet Plus была создана в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга АГР и компании Defetoo. В июне-июле бренд поделился подробностями о своих первых моделях – кроссоверах Tenet Plus L4 и Tenet Plus L6. В середине августа провели презентацию новинок. А теперь объявлено о старте производства паркетника со старшим индексом: Tenet Plus L6 начали делать по полному циклу на заводе АГР в Калуге. Напомним также, что родственниками кроссоверов являются одноименные модели бренда Lepas, который принадлежит Chery.

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Как отметили в пресс-службе Tenet Plus, производство L6 включает сварку, окраску и сборку. Кроме того, выпуск кроссовера организован с учетом «особенностей эксплуатации автомобилей на российских дорогах и в различных климатических условиях». В частности, особое внимание уделили «долговечности и защите кузова». Так, «скрытые полости обрабатываются восковыми составами», вдобавок «наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийную и антишумную защиту».

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В основе Tenet Plus L6 лежит платформа PMA (Plus Modular Architecture). Длина кроссовера равна 4554 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1681 мм, колесная база – 2700 мм. Паспортный просвет нашего SUV составляет 187 мм. Объем багажника – 506 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел – 1326 литров.

На первом этапе кроссовер будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 (147 л.с., 225 Нм), шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и передним приводом. Позже появятся версии с турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с. (270 Нм), семиступенчатым роботом и полным приводом.

Переднеприводный Tenet Plus L6 предложат в двух комплектациях. Уже в базовой версии Элегант есть светодиодная оптика, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и всех кресел, функция дистанционного запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка на 8,88 дюйма, мультимедийная система с вертикальным экраном диагональю 13,2 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, камера, круиз-контроль. Комплектация Ультра – это 19-дюймовые диски вместо 18-дюймовых, панорамный люк, вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», адаптивный «круиз», ассистент движения в пробках, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

В продажу Tenet Plus L6 поступит в ближайшее время, цены пока не объявлены.

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