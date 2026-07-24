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Tenet Plus L6 готовится к выходу на российский рынок: известен состав комплектаций

24.07.2026 581 0 0
Tenet Plus L6 готовится к выходу на российский рынок: известен состав комплектаций

Кроссовер молодой «местной» марки будет продаваться в двух версиях – Элегант и Ультра. Цены исполнений станут известны позже.

О появлении на авторынке РФ марки под названием Tenet Plus стало известно в феврале 2026 года: она является очередным результатом партнёрства российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Роль первенца бренда готовится исполнить среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6, который был показан в середине июня 2026-го, а в конце того же месяца были обнародованы его технические характеристики. Теперь пресс-служба бренда раскрыла состав комплектаций.

На фото: Tenet Plus L6

Tenet Plus L6 будет представлен на российском рынке в двух исполнениях – Элегант и Ультра. Уже стартовая версия получила расширенный зимний пакет, который включает в себя функцию дистанционного запуска двигателя, подогрев сидений первого и второго рядов, а также обогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

В списке стандартного оснащения модели числятся: семь подушек безопасности, в их числе фронтальные и боковые, плюс оконные шторки; задние датчики парковки, панорамная система кругового обзора 540°, мониторинг слепых зон, круиз-контроль, а также помощники при старте на подъёме, при смене полосы, при движении задним ходом. Паркетнику положены три ездовых режима – Комфорт, Эко и Спорт.

Базовой версии Tenet Plus L6 положены двухзонный климат-контроль и два дисплея, установленных на передней панели: один, диагональю 8,8 дюйма, исполняет роль виртуальной приборки, второй представляет собой вертикальный планшет информационно-развлекательной системы с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, его диагональ равна 13,2 дюйма. Есть и устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт).

На фото: салон Tenet Plus L6

В свою очередь Tenet Plus L6 в топовой версии Ультра снабдили: 19-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками, панорамной крышей со сдвижным люком, электроприводом багажной двери, наружными зеркалами со встроенной подсветкой. Ещё такая модель получила функцию вентиляции передних сидений, электрорегулировкой поясничной опоры водительского кресла, акустику Sony с восемью динамиками.

Варианту Ультра также положены: адаптивный круиз-контроль с ассистентом при движении по полосе, система автоматического экстренного торможения с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, помощник при движении в пробках, а также системы предотвращения выезда из полосы, экстренного удержания в полосе, предупреждения об опасности при открытии дверей и функция интеллектуального управления дальним светом.

В компании отметили, что по передней кромке капота и со стороны передних крыльев у всех версий Tenet Plus L6 установлены уплотнители, которые помогают защитить моторный отсек от загрязнений. А на внутренней стороне капота имеется тепло- и шумоизоляция. Габаритная длина паркетника равна 4554 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1681 мм, а расстояние между осями – 2700 мм. Дорожный просвет составляет 187 мм.

На старте продаж Tenet Plus L6 будет доступен только с передним приводом и 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. (максимальный крутящий момент – 225 Нм), которому предложат в пару шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Позже на российский рынок выйдет полноприводник, оснащённый 150-сильным двигателем с турбокомпрессором VGT с изменяемой геометрией турбины и системой непосредственного впрыска топлива. Его объём – 1,5 литра, крутящий момент – 270 Нм, идёт в комплекте с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Цены и дата старта продаж новинки станут известны позже.

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