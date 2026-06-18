К старту продаж на российском рынке готовится выйти первенец Tenet Plus – кроссовер L6

Старт продаж анонсированного среднеразмерного паркетника намечен на третий квартал 2026 года. Подробности об оснащении и цены будут обнародованы позже.

О том, что российский холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo запускает на авторынке РФ ещё один «местный» бренд, стало известно в первой декаде февраля 2026 года. Ему досталось название Tenet Plus, он дополнит ряд других проектов от этих же производителей, в него на сегодняшний день входят Tenet, Jeland и Esteo. Сегодня Tenet Plus официально показал своего первенца и раскрыл первые подробности.

На фото: Tenet Plus L6

Среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6, согласно плану компании, выйдет на российский рынок в третьем квартале 2026 года. Известно, что выпуск модели будет налажен на одном из российских заводов, принадлежащих холдингу «АГР». Как мы и предполагали ранее, в рамках этого проекта партнёром российского производителя станет «поднебесный» бренд Lepas, который входит в портфель корпорации Chery.

Роль «донора» для первенца Tenet Plus, очевидно, исполнил паркетник Lepas L6, который, в свою очередь, является экспортной версией Chery Fulwin T7. Его габаритная длина равна 4570 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1694 мм, а расстояние между осями составляет 2700 мм. Lepas L6 оснащается ДВС, гибридной установкой и полностью электрической «начинкой». Подробности о технике «местного» близнеца – Tenet Plus L6 – появятся позже, однако «электричку» ждать не стоит, ведь у неё иной дизайн.

На фото: Lepas L6

Tenet Plus L6 имеет двухэтажную головную оптику, при этой в верхней части находятся раскосые светодиодные ходовые огни, ниже расположены основные блоки фар, а между ними находится большая радиаторная решётка с хромированной окантовкой и рисунком в виде сетки и расходящихся от логотипа (Tenet курсивом) ромбовидными штрихами. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован небольшой воздухозаборник.

Паркетнику положены: чёрно-серебристые колёсные диски размером 19 дюймов, обвес по периметру кузова из чёрного пластика (включая полукруглые накладки на колёсные арки), хромированная рамка бокового остекления, серебристые рейлинги на крыше, обычные наружные зеркала с повторителями поворотников и стандартные дверные ручки. Корма украшена небольшим спойлером с интегрированными стоп-сигналами и «монофонарём», который проходит через всю ширину багажной двери.

На фото: салон Lepas L6

Напомним, холдингу «АГР» на сегодняшний день принадлежат предприятие в технопарке Грабцево под Калугой (прежде им владел концерн Volkswagen) и два завода в Санкт-Петербурге – в промышленных зонах «Каменка» (ранее принадлежало Hyundai) и «Шушары» (был в собственности GM, потом Hyundai). На первом сейчас налажен выпуск кроссоверов под маркой Tenet, на втором – моделей под брендом Solaris, с конвейера третьего сходят автомобили под марками Jeland и Esteo.

Не исключено, что в дальнейшем линейку Tenet Plus пополнят также кроссоверы с индексами L4 и L8, ведь такие модели есть в гамме «донорского» Lepas. Кстати, Tenet Plus L4 компания уже даже невольно анонсировала: снимок автомобиля с соответствующей внешностью был размещён в анкете для потенциальных дилеров, которая была опубликована ещё в феврале 2026 года.