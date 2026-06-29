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  • Tenet Plus L6 скоро появится в продаже в РФ: технические характеристики и список оснащения

Tenet Plus L6 скоро появится в продаже в РФ: технические характеристики и список оснащения

29.06.2026 220 0 0
Tenet Plus L6 скоро появится в продаже в РФ: технические характеристики и список оснащения

Под капотом у паркетника новой российской марки располагается бензиновый 1,5-литровый турбомотор, привод – передний и полный.

О том, что холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo решили запустить на авторынке РФ марку под названием Tenet Plus, стало известно в первой половине февраля 2026 года. Официально марка показала своего первенца – среднеразмерный кроссовер с индексом L6 – ранее в текущем месяце. Теперь стали известны новые подробности о паркетнике, который готовится к выходу на российский рынок.

На фото: Tenet Plus L6

Выпуск Tenet Plus L6 будет налажен на одном из российских заводов, принадлежащих холдингу «АГР». Подробности о производственной площадке и уровне локализации, вероятно, появятся позже. По плану компании, продажи новинки в РФ начнутся в третьем квартале 2026 года, более точная дата старта, а также стоимость SUV станут известны позднее.

Как и предполагалось, партнёром российского производителя в рамках этого проекта стал «поднебесный» бренд Lepas (входит в обширный портфель корпорации Chery). В роли «донора» для Tenet Plus L6 выступил паркетник Lepas L6, который, в свою очередь, является экспортной версией Chery Fulwin T7. Как сегодня рассказали в пресс-службе марки, габаритная длина Tenet Plus L6 равна 4554 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1681 мм, а расстояние между осями – 2700 мм. Дорожный просвет у кроссовера составляет 187 мм.

Среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6 принадлежит сегменту SUV C+, в его основе лежит платформа PMA (Plus Modular Architecture). Модель предложат как с передним, так и с полным приводом. В первом случае под капотом находится бензиновый 1,5-литровый турбомотор TCI с распределённым впрыском топлива и цепным приводом ГРМ. Его максимальная отдача равна 147 л.с., крутящий момент – 225 Нм, а в пару предлагается шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Полноприводный кроссовер получил 150-сильный двигатель с турбокомпрессором VGT с изменяемой геометрией турбины и системой непосредственного впрыска топлива, его объём такой же – 1,5 литра, а максимальный крутящий момент – 270 Нм. Этот мотор идёт в комплекте с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Обе версии могут работать на бензине Аи-92, объём топливного бака – 57 литров.

Tenet Plus L6 получил радиаторную решётку с так называемым «бриллиантовым узором» и хромированной рамкой, двухэтажную светодиодную головную оптику, «монофонарь» и спойлер с двумя вертикальными штрихами стоп-сигнала на корме, а профиль кроссовера украшают двухцветные 19-дюймовые колёсные диски. Кроме того, модель имеет пластиковый обвес по периметру кузова, серебристые рейлинги и хромированную окантовку бокового остекления.

В салоне Tenet Plus L6, отделанном экокожей, установлены передние кресла с удлинённой подушкой, обогревом и вентиляцией, для водительского предусмотрены электрорегулировки и функция памяти настроек. Пассажирам второго ряда доступны зарядные порты Type-C и USB с подсветкой. Также в салоне имеется атмосферная подсветка, двухзонный климат-контроль, устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт).

На фото: салон Tenet Plus L6

На передней панели первенца Tenet Plus установлена виртуальная приборка диагональю 8,8 дюйма, а также вертикальный планшет информационно-развлекательной системы (с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto), его диагональ равна 13,2 дюйма. Ещё модели положена акустика Sony с восемью динамиками, семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль с ассистентом при движении по полосе, функция предупреждения о фронтальном столкновении, мониторинг слепых зон и другие водительские помощники.

Напомним, на прошлой неделе Tenet Plus официально анонсировал ещё одну модель: вторым автомобилем бренда на российском рынке станет паркетник Tenet Plus L4.

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Обновлено 30.06.2026
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