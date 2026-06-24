Анонсирован кроссовер Tenet Plus L4 – вторая модель нового российского бренда

Как и старший кроссовер Tenet Plus L6, младший паркетник поступит в продажу в третьем квартале текущего года.

Вообще, модель с индексом L4 от нового российского бренда Tenet Plus засветили еще в феврале. Однако официально первенцем был объявлен другой кроссовер – более крупный Tenet Plus L6, его изображения марка распространила неделю назад. Теперь же компания поделилась парой фирменных фотографий «четверки». Напомним, марка Tenet Plus была создана в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга АГР и фирмы DEFETOO. Родственниками ее кроссоверов являются одноименные модели бренда Lepas, который принадлежит Chery.

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Внешность Tenet Plus L4 выполнена в едином ключе с Tenet Plus L6. Оба кроссовера имеют двухэтажную головную оптику, причем расположенные сверху секции диодных ходовых огней – с узором, напоминающим «взгляд дикой кошки». Собственная фишка L4 – раздельные задние фонари, тогда как фонари L6 сделаны в виде плашки. Российскому младшему кроссоверу также обещаны двухцветные 17-дюймовые диски и панорамный люк.

Lepas L4 1 / 3 Lepas L4 2 / 3 Lepas L4 3 / 3

Модели бренда Tenet Plus будут производить на одном из заводов холдинга АГР. Как и L6, кроссовер L4 планируют вывести на наш рынок в третьем квартале текущего года. И это пока вся официальная информация о «четверке». Больше подробностей о Tenet Plus L4 раскроют ближе к дате запуска.

Lepas L4. Вероятно, у нашего Tenet Plus L4 аналогичный интерьер 1 / 2 Lepas L4. Вероятно, у нашего Tenet Plus L4 аналогичный интерьер 2 / 2

Длина родственного паркетника Lepas L4 для глобального рынка равна 4406 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2700 мм. В салоне этого кроссовера установлены компактный приборный экран и вертикальный планшет мультимедийной системы, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Lepas L4 уже доступен к заказу, например, в ЮАР. Там кроссовер представлен с бензиновыми атмосферником 1.5 (109 л.с.) и турбомотором аналогичного объема (147 л.с.). Первый двигатель сочетается с пятиступенчатой механикой, второй работает в паре с шестиступенчатым роботом.