Новинки ×
  • Анонсирован кроссовер Tenet Plus L4 – вторая модель нового российского бренда

Анонсирован кроссовер Tenet Plus L4 – вторая модель нового российского бренда

24.06.2026 294 0 0
Анонсирован кроссовер Tenet Plus L4 – вторая модель нового российского бренда

Как и старший кроссовер Tenet Plus L6, младший паркетник поступит в продажу в третьем квартале текущего года.

Вообще, модель с индексом L4 от нового российского бренда Tenet Plus засветили еще в феврале. Однако официально первенцем был объявлен другой кроссовер – более крупный Tenet Plus L6, его изображения марка распространила неделю назад. Теперь же компания поделилась парой фирменных фотографий «четверки». Напомним, марка Tenet Plus была создана в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга АГР и фирмы DEFETOO. Родственниками ее кроссоверов являются одноименные модели бренда Lepas, который принадлежит Chery.

Tenet Plus L4
Tenet Plus L4
1 / 3
Tenet Plus L4
Tenet Plus L4
2 / 3
Tenet Plus L4
Tenet Plus L4
3 / 3

Внешность Tenet Plus L4 выполнена в едином ключе с Tenet Plus L6. Оба кроссовера имеют двухэтажную головную оптику, причем расположенные сверху секции диодных ходовых огней – с узором, напоминающим «взгляд дикой кошки». Собственная фишка L4 – раздельные задние фонари, тогда как фонари L6 сделаны в виде плашки. Российскому младшему кроссоверу также обещаны двухцветные 17-дюймовые диски и панорамный люк.

Lepas L4
Lepas L4
1 / 3
Lepas L4
Lepas L4
2 / 3
Lepas L4
Lepas L4
3 / 3

Модели бренда Tenet Plus будут производить на одном из заводов холдинга АГР. Как и L6, кроссовер L4 планируют вывести на наш рынок в третьем квартале текущего года. И это пока вся официальная информация о «четверке». Больше подробностей о Tenet Plus L4 раскроют ближе к дате запуска.

Lepas L4. Вероятно, у нашего Tenet Plus L4 аналогичный интерьер
Lepas L4. Вероятно, у нашего Tenet Plus L4 аналогичный интерьер
1 / 2
Lepas L4. Вероятно, у нашего Tenet Plus L4 аналогичный интерьер
Lepas L4. Вероятно, у нашего Tenet Plus L4 аналогичный интерьер
2 / 2

Длина родственного паркетника Lepas L4 для глобального рынка равна 4406 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2700 мм. В салоне этого кроссовера установлены компактный приборный экран и вертикальный планшет мультимедийной системы, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Lepas L4 уже доступен к заказу, например, в ЮАР. Там кроссовер представлен с бензиновыми атмосферником 1.5 (109 л.с.) и турбомотором аналогичного объема (147 л.с.). Первый двигатель сочетается с пятиступенчатой механикой, второй работает в паре с шестиступенчатым роботом.

кроссовер Россия авторынок новинки Tenet Tenet Plus Tenet Plus L4 Lepas

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Когда появляется «беременный мужик» и чем его лечить: как и почему ломается подрулевой шлейф Раньше, когда деревья были большими, а из всей электрики на рулевом колесе был только клаксон, о так называемой «часовой пружине» (она же – клокспринг, она же – подрулевая пружина, она же –... 242 0 0 24.06.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Гибриды с пробегом: главный риск не в батарее, а в износе ДВС Покупка гибрида с пробегом всегда требует внимательного подхода к обслуживанию. Состояние батареи остается важным фактором, однако ресурс бензинового двигателя во многом зависит от качества... 8435 1 0 22.06.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Nissan X-Trail T32 Ворвавшийся на мировые рынки на рубеже тысячелетий Nissan X-Trail вместе с Toyota RAV4, Honda CR-V и Subaru Forester составили когорту первых массовых японских кроссоверов. Но, в отличие от... 8150 1 0 21.06.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42814 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 28130 12 0 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 13261 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
9 Стартовали продажи кроссоверов Volga K50, Volga K40 и седана Volga C50...
5 Для Porsche Taycan теперь доступны фальшивая коробка передач и нарисов...
5 Кроссовер Mazda CX-5 нового поколения вопреки ожиданиям пользуется беш...
Новые комментарии
Change privacy settings