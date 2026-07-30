Tenet Plus L4 готовится к старту продаж в РФ: стал известен состав комплектаций

Кроссовер молодой российской марки будет представлен в двух исполнениях – Стайл и Элегант. Цены новинки станут известны позже.

Появление на авторынке РФ марки Tenet Plus является результатом совместной деятельности российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Её анонсировали ещё в феврале 2026 года. Паркетник начального уровня – Tenet Plus L4 – марка официально анонсировала в июне, в начале текущего месяца стали известны подробности о технике, а теперь раскрыт состав комплектаций.

На фото: Tenet Plus L4

Tenet Plus L4 будет представлен на российском рынке в двух исполнениях – Стайл и Элегант. Стартовой версии положены: 17-дюймовые двухцветные колёсные диски, виртуальный щиток приборов диагональю 8,8 дюйма и вертикальный планшет информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple Car Play и Android Auto, диагональ тачскрина равна 13,2 дюйма.

Также в списке оснащения числятся: акустика с шестью динамиками, устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт), круиз-контроль, ограничитель скорости, задние датчики парковки, функция бесключевого доступа в салон и дистанционного открытия окон, шесть подушек безопасности и ряд водительских помощников, в том числе при подъёме и спуске, функция удержания автомобиля при остановке и другие.

Зимний пакет у готовящегося к старту продаж Tenet Plus L4 включает в себя функцию дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, подогрев кресел водителя и переднего пассажира, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

В свою очередь грядущему городскому кроссоверу в исполнении Элегант положены: панорамный люк с электроприводом в крыше, система кругового обзора 540°, контроль устойчивости к опрокидыванию (уменьшает риск потери управления в том числе при заносе), мониторинг слепых зон, ассистент при смене полосы, функции предупреждения о столкновении сзади, экстренного торможения и помощник при движении задним ходом.

Напомним, Tenet Plus L4 является близнецом китайского паркетника Lepas L4 (марка принадлежит корпорации Chery). Как Колёса.ру сообщали ранее, габаритная длина Tenet Plus L4 равна 4505 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1635 мм, а расстояние между осями – 2700 мм. Другие данные, к примеру, объём багажника и дорожный просвет, очевидно, будут раскрыты позже.

На фото: салон Tenet Plus L4

В основе паркетника лежит платформа PMA (Plus Modular Architecture). Техника едина для обеих комплектаций Tenet Plus L4. Под капотом у кроссовера располагается бензиновый 1,5-литровый турбомотор TCI с распределённым впрыском топлива. Его мощность составляет 147 л.с., а максимальный крутящий момент – 225 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями (6DCT). Для автомобиля предусмотрено три ездовых режима – «Комфорт», «Эко» и «Спорт». Стоимость и дату старта продаж компания обнародует позже.

К выходу на российский рынок сейчас готовится также «старший брат» анонсированной новинки – Tenet Plus L6. На прошлой неделе был раскрыт состав комплектаций этого кроссовера.