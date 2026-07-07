К старту продаж в РФ готовится Tenet Plus L4: стали известны технические подробности

Официально анонсированный в прошлом месяце паркетник молодой российской марки появится на рынке в третьем квартале 2026 года.

Холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo запускают на авторынке РФ очередную новую марку, которой досталось название Tenet Plus, об этом стало известно в первой половине февраля 2026 года. Первой моделью, о которой компания рассказала официально, стал среднеразмерный кроссовер с индексом L6, анонс появился в 18 июня 2026-го. Однако его «младшего брата» – Tenet Plus L4 – марка раскрыла ещё раньше, в феврале, хотя официального анонса пришлось ждать до 24 июня.

На фото: Tenet Plus L4

Теперь пресс-служба бренда раскрыла первые подробности об оснащении и технических характеристиках грядущей новинки. Напомним, «близнецом» Tenet Plus L4 является китайский паркетник Lepas L4 (марка входит в портфель корпорации Chery). Габаритная длина новинки российского бренда равна 4505 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1635 мм, а расстояние между осями – 2700 мм.

У Tenet Plus L4 внешность во многом перекликается со «старшим братом» с индексом L6. Речь идёт в том числе о двухэтажной головной оптике с узнаваемым рисунком светодиодных ходовых огней в верхней части, о большой радиаторной решётке с хромированной рамкой и рисунком в виде ромбов, стягивающихся к логотипу. Модель получила пластиковый обвес по периметру кузова, панорамный люк и рейлинги на крыше, двухцветные 17-дюймовые колёсные диски.

В отделанном экокожей салоне Tenet Plus L4 установлены передние кресла с удлинённой подушкой и электрорегулировками, трёхспицевое рулевое колесо с физическими кнопками, предусмотрен подрулевой селектор переключения режимов ездовой электроники, а также 8-дюймовую виртуальную приборку. По центру передней панели располагается вертикальный тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 13,2 дюйма. Модели положено и устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт).

В списке оснащения кроссовера российской марки числятся: шесть подушек безопасности (включая фронтальные, боковые подушки и оконные шторки), круиз-контроль с ограничителем скорости, климат-контроль, функция бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, система контроля устойчивости к опрокидыванию, ряд иных систем безопасности и водительских помощников. Ещё Tenet Plus L4 подготовили для установки тягово-сцепного устройства, рассчитанного на буксировку прицепа массой до 750 кг.

На фото: салон Tenet Plus L4

В основе обеих моделей Tenet Plus лежит платформа PMA (Plus Modular Architecture), разделили они и технику. Так что паркетник с индексом L4 будет оснащаться бензиновым 1,5-литровым турбомотором TCI с распределённым впрыском топлива. Его максимальная мощность равна 147 л.с., а крутящий момент – 225 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Как сообщалось ранее, грядущий паркетник появится на российском рынке в третьем квартале 2026 года. Производство Tenet Plus L4, так же как и его «старшего брата», будет налажено на одном из заводов в РФ, принадлежащих холдингу «АГР». Информация о старте продаж и ценах будет обнародована позже.