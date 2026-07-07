Новинки ×
  • К старту продаж в РФ готовится Tenet Plus L4: стали известны технические подробности

К старту продаж в РФ готовится Tenet Plus L4: стали известны технические подробности

07.07.2026 145 0 0
К старту продаж в РФ готовится Tenet Plus L4: стали известны технические подробности

Официально анонсированный в прошлом месяце паркетник молодой российской марки появится на рынке в третьем квартале 2026 года.

Холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo запускают на авторынке РФ очередную новую марку, которой досталось название Tenet Plus, об этом стало известно в первой половине февраля 2026 года. Первой моделью, о которой компания рассказала официально, стал среднеразмерный кроссовер с индексом L6, анонс появился в 18 июня 2026-го. Однако его «младшего брата» – Tenet Plus L4 – марка раскрыла ещё раньше, в феврале, хотя официального анонса пришлось ждать до 24 июня.

На фото: Tenet Plus L4

Теперь пресс-служба бренда раскрыла первые подробности об оснащении и технических характеристиках грядущей новинки. Напомним, «близнецом» Tenet Plus L4 является китайский паркетник Lepas L4 (марка входит в портфель корпорации Chery). Габаритная длина новинки российского бренда равна 4505 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1635 мм, а расстояние между осями – 2700 мм.

У Tenet Plus L4 внешность во многом перекликается со «старшим братом» с индексом L6. Речь идёт в том числе о двухэтажной головной оптике с узнаваемым рисунком светодиодных ходовых огней в верхней части, о большой радиаторной решётке с хромированной рамкой и рисунком в виде ромбов, стягивающихся к логотипу. Модель получила пластиковый обвес по периметру кузова, панорамный люк и рейлинги на крыше, двухцветные 17-дюймовые колёсные диски.

В отделанном экокожей салоне Tenet Plus L4 установлены передние кресла с удлинённой подушкой и электрорегулировками, трёхспицевое рулевое колесо с физическими кнопками, предусмотрен подрулевой селектор переключения режимов ездовой электроники, а также 8-дюймовую виртуальную приборку. По центру передней панели располагается вертикальный тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 13,2 дюйма. Модели положено и устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт).

В списке оснащения кроссовера российской марки числятся: шесть подушек безопасности (включая фронтальные, боковые подушки и оконные шторки), круиз-контроль с ограничителем скорости, климат-контроль, функция бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, система контроля устойчивости к опрокидыванию, ряд иных систем безопасности и водительских помощников. Ещё Tenet Plus L4 подготовили для установки тягово-сцепного устройства, рассчитанного на буксировку прицепа массой до 750 кг.

На фото: салон Tenet Plus L4

В основе обеих моделей Tenet Plus лежит платформа PMA (Plus Modular Architecture), разделили они и технику. Так что паркетник с индексом L4 будет оснащаться бензиновым 1,5-литровым турбомотором TCI с распределённым впрыском топлива. Его максимальная мощность равна 147 л.с., а крутящий момент – 225 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Как сообщалось ранее, грядущий паркетник появится на российском рынке в третьем квартале 2026 года. Производство Tenet Plus L4, так же как и его «старшего брата», будет налажено на одном из заводов в РФ, принадлежащих холдингу «АГР». Информация о старте продаж и ценах будет обнародована позже.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Tenet Plus Tenet Plus L4 Lepas Chery
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Тополиный пух, почки и битум: как безопасно очистить кузов автомобиля летом Лето кажется идеальным временем для автомобиля: соли нет, реагентов нет, дороги сухие. Но именно в этот период кузов получает удар сразу с нескольких фронтов. Тополиный пух, липкие почки, др... 23 0 0 07.07.2026
Статьи / Выбор авто Покупаем Solaris KRX: что это за автомобиль и чем он интересен На современном автомобильном рынке полно новых имен, но многие ищут знакомые образы и наименования. Solaris KRX сочетает в себе и то, и другое: за названием стоит узнаваемый профиль кросс-хэ... 2137 1 0 06.07.2026
Статьи / Мнение без фильтров Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась: бензин как диагноз Очень не хотелось трогать тему бензина: как-то слишком хайпово. Но истерики и мнения, которые распространяются как и на очень мутных сайтах и в соцсетях, так и в довольно популярных и вполне... 916 18 0 06.07.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 44922 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 43155 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 13774 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
18 Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась: бензин как диагноз
9 Америкэн бой: тест-драйв Foton Tunland V9
5 Седан Belgee S50 стал богаче в России
Новые комментарии
Change privacy settings