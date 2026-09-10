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Младший кроссовер Tenet Plus L4: продажи начались

10.09.2026 270 0 0
Младший кроссовер Tenet Plus L4: продажи начались

На данный момент компактный кроссовер Tenet Plus представлен на нашем рынке в двух комплектациях. Под капотом установлен бензиновый турбомотор 1.5.

На прошлой неделе новая российская марка Tenet Plus объявила о старте продаж своей первой модели – кроссовера L6. Теперь же на рынок выходит младший паркетник L4. Напомним, что бренд Tenet Plus был создан в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга АГР и компании Defetoo, и что родственниками его SUV являются одноименные модели экспортной марки Lepas, которая принадлежит компании Chery. Для России кроссоверы Tenet Plus производят локально по полному циклу: выпуск L6 налажен в Калуге, L4 – в Петербурге.

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Оба кроссовера построены на платформе PMA (PLUS Modular Architecture). Длина Tenet Plus L4 равна 4505 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2700 мм. Для сравнения, длина Tenet Plus L6 составляет 4554 мм, расстояние между осями такое же, как у L4. Объем багажника младшего паркетника – 458 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 1284 литров.

Tenet Plus L4 предложен с единственным бензиновым турбомотором 1.5 TCI с распределенным впрыском. Двигатель выдает 147 л.с. и 225 Нм, он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Есть три режима вождения – Стандарт, Эко и Спорт.

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На старте продаж кроссовер доступен в двух комплектациях – Стайл и Элегант. В списке оборудования базового Tenet Plus L4 значатся: 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, функция дистанционного запуска мотора, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, цифровая приборка на 8 дюймов, мультимедийная система с вертикальным экраном диагональю 13,2 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев руля и передних сидений, камера заднего вида, круиз-контроль.

Версия Элегант – это люк с электроприводом, камеры кругового обзора, системы слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон, предупреждения о столкновении сзади и помощи при движении задним ходом.

Без учета акций рекомендованная цена Tenet Plus L4 Стайл – 2 540 000 рублей, Tenet Plus L4 Элегант – 2 690 000 рублей.

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