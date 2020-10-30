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Планы на будущее: Lincoln намерен выпускать «зелёные» автомобили даже без Rivian

30.10.2020 116 0 0

Большинство глобальных компаний постепенно приходят к тому, что без электрокаров в модельном ряду никуда. Не остался в стороне и Lincoln.

 

Начало весьма непростого, как оказалось, 2020 года было многообещающим. Так, Lincoln (бренд принадлежит американскому концерну Ford) ещё в январе официально подтвердил, что собирается выпустить электромобиль, причём разработать он его намерен был совместно с Rivian. Так, предполагалось, что новинка получит скейтборд-платформу, созданную стартапом, в который ранее вложился Форд.

На фото: Rivian R1S

Кстати, эта «тележка» лежит в основе электрокара Rivian R1S. Она представляет собой раму с интегрированным в неё литий-ионным аккумулятором (ёмкостью 105,135 либо 180 кВт*ч), а также независимые подвески с адаптивными пневмостойками (они позволяют менять дорожный просвет в диапазоне от 205 до 365 мм). В системе R1S четыре электромотора, их совокупная отдача варьируется от 408 до 764 л.с.

Предполагалось, что электромобиль марки Lincoln (возможно, с «электроначинкой» от Rivian R1S) появится в 2022 году. Однако затем началась пандемия коронавируса и связанные с ней проблемы коснулись в том числе автопроизводителей. Ради экономии средств многие неприоритетные идеи пришлось поставить на паузу или вовсе отказаться от их реализации. В итоге, спустя несколько месяцев после официального объявления о сотрудничестве Lincoln и Rivian, проект по выпуску электрокара был свёрнут.

На фото: автомобили марки Lincoln

Несмотря на расторжение договора с Rivian, компания всё равно намерена развивать «зелёное» направление. Об этом обмолвился генеральный директор Ford Джим Фарли, который сделал несколько заявлений после выхода отчёта о результатах деятельности концерна за третий квартал текущего года. По его словам, электромобили являются «фундаментальными» для будущего не только Ford, но и Lincoln.

Это может означать, что компания Lincoln уже занимается разработкой электрокаров (без помощи Rivian). Ожидается, что бренд в дальнейшем готовится расширить линейку за счёт нескольких «зелёных» машин, в их числе будет пара кроссоверов – компактный и среднеразмерный.

Пока никаких официальных данных о будущих новинках нет, но есть вероятность, что компактный кроссовер окажется перелицованным Ford Mustang Mach-E с иной внешностью, более дорогим салоном и топовыми вариантами «начинки».

На фото: Ford Mustang Mach-e

Напомним, Форд представил свой «электропаркетник» в ноябре 2019 года. Mustang Mach-E на американском рынке предлагается в пяти различных версиях, с задним или полным приводом и двумя вариантами батарей ёмкостью 75,7 и 98,8 кВт*ч. Отдача установки базового варианта составляет 259 л.с., при этом крутящий момент у заднеприводного кросса равен 414 Нм, а у полноприводного – 565 Нм. Отдача системы у следующего исполнения с батареей большей ёмкости составляет 286 л.с. (414 Нм) в случае заднеприводного кросса и 338 л.с. (565 Нм) в случае 4x4.

Топовый же вариант «зелёного» кроссовера предлагается только с полным приводом и аккумулятором ёмкостью 98,8 кВт*ч. Отдача силовой установки у этой версии равна 465 л.с., а максимальный крутящий момент – 830 Нм. Такому Mustang Mach-e на разгон от 0 до 97 км/ч требуется 3,5 секунды, а запас хода этой версии составляет 378 км. Возможно, схожие характеристики будут и у электрокросса Lincoln.

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