Американский стартап Rivian может начать выпуск автомобилей в Великобритании

Новый завод могут построить недалеко от Бристоля (Англия). Пока что компания находится на стадии переговоров с британским правительством.

В последние годы в мире появилось немало производителей, которые заняты выпуском исключительно электромобилей, в их числе американский стартап Rivian Automotive. Компании удалось привлечь существенные инвестиции: 500 млн долларов она получила на развитие от Ford, 700 млн – от Amazon, 350 млн – от Cox Automotive. Руководство Rivian купило бывший завод Mitsubishi Motors, расположенный в городе Нормал (штат Иллинойс). Известно, что с местного конвейера будут сходить две соплатформенные модели – пикап R1T и внедорожник R1S (запуск откладывался уже несколько раз). Их дебют состоялся ещё в конце 2018 года.



На фото: Rivian R1S

В прошлом месяце сообщалось, что Rivian Automotive находится в поисках места для строительства второго завода в США. Предполагается, что на этой площадке компания будет выпускать тяговые батареи для электротранспорта. Теперь же стало известно, что американский стартап присматривается к территориям и за пределами Штатов: речь идёт о Великобритании, где, по данным Sky News, будет построено ещё одно предприятие Rivian.



На фото: Rivian R1T

﻿Как сообщает издание, на данный момент решение ещё не принято: сейчас американский производитель электромобилей ведет переговоры с правительством Великобритании о строительстве автомобильного завода. В случае если предложение будет одобрено, предприятие появится недалеко от Бристоля (Англия). На его мощностях компания, скорее всего, намерена выпускать электрокары бренда. Сообщается, что экономике Соединённого Королевства строительство завода Rivian обойдётся более чем в один миллиард фунтов стерлингов.



Отметим, для Великобритании строительство завода по выпуску электромобилей – вполне в духе актуальных тенденций. Ранее правительство страны приняло решение прекратить продажу автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания в 2030 году, а уже в 2035-ом запрет будет распространяться и на гибриды.

По сведениям издания, одновременно компания Rivian ведёт аналогичные переговоры и с властями другим государств – Германии и Нидерландов. Сообщается, что компания готовится весьма серьёзно расширить своё присутствие за пределами США, а на домашний рынок она всё-таки, несмотря на задержку старта производства, намерена выйти в текущем году.



Ожидается, что на британском заводе Rivian будет выпускать единственные на данный момент представленные модели – пикап R1T и внедорожник R1S. Оба автомобиля оснащаются четырёхмоторной электрической установкой (совокупная мощность системы пока не называется). На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) им нужно три секунды. На одной зарядке любой из автомобилей способен проехать до 480 км (расчёт вели по циклу EPA). Ранее сообщалось, что базовая комплектация пикапа Rivian R1T в США обойдётся минимум в 67,5 тыс. долларов (эквивалентно примерно 4,9 млн рублей по текущему курсу), а внедорожника R1S – в 70 тыс. долларов (около 5,1 млн рублей).

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что вслед за пикапом и внедорожником Rivian будет выпускать компактные модели, предназначенные для китайского и европейского рынков. Кстати, на прошлой неделе стало известно о том, что компания зарегистрировала несколько новых названий – R3S, R4S, R5S, R3T, R4T и R5T. Не исключено, что это наименования будущих пикапов и соплатформенных моделей сегмента SUV.

