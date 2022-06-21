Семейный бизнес: шеф-дизайнер Tesla подрабатывает тюнингом интерьеров

Американский дизайнер немецкого происхождения Франц фон Хольцхаузен работает в компании Tesla с 2008 года, именно он определил облик всех современных электромобилей этой марки и её ближайших новинок. Оставлять пост шеф-дизайнера Tesla фон Хольцхаузен пока не собирается, а вот его жена Вики фон Хольцхаузен давно завершила карьеру автомобильного дизайнера (работала в Audi и Mercedes-Benz) и в 2015 году запустила собственный фешн-бренд von Holzhausen с расчётом на узнаваемость семейной фамилии.

Франц фон Хольцхаузен

Франц фон Хольцхаузен принимает активное участие в развитии семейного бизнеса и рекламирует в соцсетях продукцию von Holzhausen — сумки, рюкзаки, обувь, аксессуары (ремни, кошельки, визитницы, папки и проч.). Все изделия von Holzhausen изготовлены из искусственной веганской кожи на основе растительного сырья и переработанного пластика. Цены, кстати, вполне божеские — изделий дороже 500 долларов на официальном сайте марки мы не обнаружили. Производство находится в США и Италии.



Но индпошив салона автомобиля — это совсем другое дело и другой порядок цифр. Von Holzhausen и ателье Unplugged Performance, занимающееся тюнингом электромобилей Tesla, запустили совместный проект и предлагают ручную отделку интерьера любой современной Теслы кожей Banbū Leather. Эта мягкая, но устойчивая к царапинам и пятнам кожа на 83% состоит из бамбука и легче коровьей в три раза, в случае естественной утилизации она полностью разлагается в природе за 250 дней.



Рюкзачок на пассажирском кресле — тоже от бренда von Holzhausen.

Цены на веганский салон от von Holzhausen и ателье Unplugged Performance начинаются от 29 995 долларов, полный перешив — от 39 995 долларов. Бамбуковую кожу можно дополнить другими современными материалами отделки — например, углепластиком. На пошив одного салона потребуется не менее 100 часов ручного труда плюс предварительные консультации и работа с дизайнером. Заказы уже принимаются, срок исполнения — конец текущего года или позже, европейские клиенты смогут получить свои веганские Теслы не раньше 2023 года.



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Странно, конечно, что у Теслы до сих пор нет собственного тюнинг-ателье, которое занималось бы особыми запросами клиентов, но, видимо, для Илона Маска это слишком мелкий бизнес, не заслуживающий внимания. Между тем даже Франц фон Хольцхаузен не хочет ездить на стоковых Теслах и уже несколько лет является клиентом Unplugged Performance — заказывает у ателье обвесы для своих машин. Коллаборация давно назревала и вот она, наконец, реализуется.

