Acura MDX в новом поколении сохранил атмосферник V6 и обрёл «горячую» версию с турбошестёркой

Флагманский кроссовер принадлежащей Хонде премиум-марки переехал на новую платформу, преобразился снаружи и внутри, также был расширен список доступного оборудования. А еще MDX стал первым SUV бренда, у которого появилась «заряженная» версия Type S.

Самый первый кросс Acura MDX дебютировал в 2000-м, модель уходящего третьего поколения в строю с 2013-го, в 2016-м она пережила рестайлинг. Минувший год трехрядный паркетник закончил в Штатах пусть и с небольшим, но «плюсом»: реализовано 52 019 единиц, что на 1% больше, чем в 2018-м. Для сравнения, Infiniti QX60 в США обрел 43 162 владельцев (-9%), а Audi Q7 там разошелся тиражом в 34 649 экземпляров (-7%). Смена поколений должна упрочить позиции MDX.

Вообще, представленный только что паркетник все еще находится в статусе прототипа, однако серийная модель от него сильно отличаться не будет. В основе «четвертого» MDX лежит новая платформа с передней подвеской на двойных поперечных рычагах вместо McPherson (на той же «тележке» построен и последний седан Acura TLX). Двигатель все так же расположен поперечно, в «базе» – передний привод.

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Кроссовер раздался в длину и ширину, но точные размеры компания пока не раскрывает (у предшественника – 4984 и 1974 мм соответственно). Также выросла колесная база – 2896 мм (+76 мм по сравнению с «третьим» кроссом). Из особенностей дизайна экстерьера – более агрессивный передний бампер и увеличившаяся в размерах радиаторная решетка, светодиодная оптика теперь у́же. Кроме того, жесткость кузова стала выше. Для кроссовера предусмотрены 21-дюймовые колеса.

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Салон сделали в стиле TLX. Внутри – мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью тачскрином (планшет диагональю 12,3 дюйма вместо 10,2 дюйма у седана), управлять которой по-прежнему можно с помощью тачпада, установленного на центральном тоннеле; в отделке применяются кожа, алюминий и натуральное дерево, у аудиосистемы есть 25 динамиков и встроенная подсветка, также сохранили кнопочный пульт «автомата». Вдобавок следом за TLX кросс получил трехсекционную фронтальную подушку безопасности переднего пассажира (снижает вероятность соскальзывания головы в сторону). «Фишки» флагмана – виртуальная «приборка» (ее оформление можно менять) и передние кресла с функцией массажа (предусмотрено девять режимов). Как и прежде, кроссовер будет доступен в трехрядном исполнении.



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Вопреки ожиданиям, «турбочетверка» 2.0, которая имеется у свежего TLX и кросса RDX, паркетнику не досталась: MDX сохранил атмосферный мотор V6 3.5, хотя мощность в Acura пока не назвали (на предыдущем SUV он выдает 294 л.с. и 362 Нм). На смену девятиступенчатому «автомату» пришел десятиступенчатый. Базовый SUV имеет передний привод, за доплату предусмотрен полный привод SH-AWD (четвертого поколения) с индивидуальными муфтами подключения задних колес.



Новый Acura MDX и три предыдущие генерации

А еще Acura MDX стал первым кроссовером бренда, у которого появилась «заряженная» версия Type S. Этот SUV получил бензиновый турбомотор V6 3.0 с непосредственным впрыском, он выдает 360 л.с. и 480 Нм (у последнего седана TLX тоже есть вариант Type S с тем же двигателем). Для MDX Type S перенастроили 10АКП и подвеску, плюс у него имеются тормоза Brembo с четырехпоршневыми механизмами. Такой кроссовер бывает только полноприводным.



О гибриде пока ни слова. В состав установки предыдущего гибридного MDX входят атмосферный V6 3.0 и три электромотора (один встроен в семиступенчатую роботизированную коробку, остальные раскручивают задние колеса), совокупная отдача – 325 л.с.

Стандартный MDX нового поколения выйдет на американский рынок в начале 2021 года, версия Type S доберется до дилеров летом. В Россию Acura возвращаться не собирается. Напомним, на нашем рынке марка появилась в 2014-м, а уже в 2016-м продажи свернули.

