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  • «Заряженный» седан: Acura TLX Type S получит 360-сильный турбомотор V6

«Заряженный» седан: Acura TLX Type S получит 360-сильный турбомотор V6

30.07.2020 53 0 0

Продажи «горячей» версии «четырёхдверки» на американском рынке начнутся весной следующего года.

 

Японская марка Acura продаёт среднеразмерный седан TLX в США с 2014-го, в 2017-ом модель пережила рестайлинг. Несмотря на ощутимый спад в сегменте «четырёхдверок», компания всё же разработала новый TLX: автомобиль рассекретили в конце весны текущего года. Теперь же в Акуре рассказали подробнее о его «заряженной» версии, которая выйдет на рынок в следующем году.

Напомним, приставка Type S раньше была у «горячих» версий моделей Acura, которые продавались на американском рынке: так, с 2001 по 2003 годы здесь предлагали «подогретые» CL, с 2002 по 2006 годы можно было купить «заряженные» RSX, с 2002 по 2003 годы, а также в 2007-2008 годах – спортивные TL (эту модель впоследствии сменил седан TLX).

О том, что версии Type S возвращаются, Acura сообщила в 2019 году, представив концепт «горячего» седана TLX. Внешность серийного автомобиля компания рассекретила одновременно с «обычным» седаном – в конце мая 2020-го. Экстерьер отличается в деталях: у него та же пятиугольная решётка радиатора, но с иным рисунком, в профиль видны 20-дюймовые колёсные диски, а сзади – спойлер, диффузор и разнесённые по сторонам сдвоенные патрубки выхлопной системы. Салон у версии Type S такой же, отличается лишь декоративными алюминиевыми элементами.

В основу Acura TLX второго поколения лежит иная платформа, её особенностью стала передняя подвеска с двойными поперечными рычагами вместо стоек McPherson, сзади – «многорычажка», опционально предлагаются адаптивные амортизаторы.

Версию Type S оснастили новым 3,0-литровым турбомотором V6 с непосредственным впрыском топлива. Его мощность составляет 360 л.с., а максимальный крутящий момент – 480 Нм. Этот двигатель идёт в комплекте с десятиступенчатым «автоматом». У «заряженного» седана есть и фирменная система полного привода SH-AWD с двумя муфтами подключения задних колес (на заднюю ось можно отправить до 70% тяги). 

Отметим, у базовой версии стандартного TLX передний привод. Автомобиль оснащается 2,0-литровой «турбочетвёркой» с отдачей в 276 л.с. и крутящим моментом в 379 Нм. Этот двигатель также работает в паре с 10АКП.

Как мы сообщали ранее, «второй» Acura TLX стал первым серийным автомобилем, который оснастили новой фронтальной подушкой безопасности для переднего пассажира: она имеет форму бейсбольной перчатки. Этот четырёхсекционный эйрбэг – совместная разработка Honda и Autoliv. При ДТП голова пассажира попадает в центр подушки, а боковые части прикрывают её таким образом, чтобы снизить риск соскальзывания и перелома шеи.

Продажи «обычных» новых седанов Acura TLX на американском рынке начнутся этой осенью. Цену в компании пока не раскрывают. Стоимость актуальной «четырёхдверки» стартует с отметки 33 тыс. долларов (эквивалентно 2,42 млн рублей по текущему курсу). По итогам 2019-го дилеры в Штатах продали 26 548 экземпляров TLX, что на 12,8% меньше, чем годом ранее. Кстати, этот показатель всё-таки больше, чем у конкурентов – Infiniti Q50 (25 987 шт., -25,2%) и Lexus IS (14 920 шт., -34,9%).

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