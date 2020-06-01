Infiniti уйдёт от конкуренции с «немцами» и станет «Ниссаном с плюсом»

Марка Infiniti была создана конце 80-х, чтобы противостоять на американском рынке премиальным брендам Хонды и Тойоты — Acura и Lexus соотвественно, но последние десять лет она пыталась играть на поле немецких Mercedes-Benz, BMW и Audi. Карлос Гон, бывший глава Ниссана, даже договорился с Дитером Цетше, бывшим главой Daimler, о тесной технической кооперации, в результате чего на свет появились несколько моделей Infiniti на платформах Mercedes-Benz и с силовыми агрегатами Mercedes-Benz, а именно компактные Q30/QX30 и среднеразмерные Q50/Q60.

Infiniti Q50

Увы, продажи этих моделей не оправдали надежд, и после скандальной отставки Карлоса Гона марка Infiniti находится в перманентном творческом поиске. За последние полтора года у Infiniti сменилось четыре начальника, нынешний Пейман Каргар заступил на должность сегодня. В прошлом году глобальные продажи Infiniti, по данным Automotive News, сократились на 24% до 189 тысяч единиц. Спрос на ключевом американском рынке, по данным самой компании, в 2019-м сократился на 21% до 117 708 шт., а в России, по данным АЕБ, японская премиальная марка просела на 25% до 3479 проданных автомобилей. Вдобавок в прошлом году было объявлено об уходе Infiniti с рынков Европы, Австралии и сворачивании производства флагманского седана Q70.



Infiniti Q70

Ближайшая новинка — купеобразный кроссовер Infiniti QX55, имиджевый наследник легендарного FX — должна была встать на конвейер совместного завода с Daimler в мексиканском городе Агуаскальентес в июле этого года, но запуск отложен на несколько месяцев из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и проблем с поставщиками. О дальнейших новинках было объявлено в ноябре прошлого года: к большому удивлению поклонников Infiniti выяснилось, что марка делает ставку на последовательные безрозеточные гибриды и чистые электромобили. Теперь появились новые вводные, их сообщил Automotive News операционный директор Nissan Ашвани Гупта после оглашённого на днях нового стратегического плана компании и плана её реинтеграции в альянс с Renault.



Итак, Infiniti откажется от глобальных амбиций и сосредоточится на двух ключевых рынках — США и Китае. Соперничества с «немцами» больше не будет, а это значит, что седаны и кроссоверы с продольным расположением силового агрегата уйдут в прошлое без наследников. По словам Гупты, Infiniti вернётся к истокам, то есть станет «Ниссаном с плюсом». ЭТо значит, что в основе моделей Infiniti будут ниссановские платформы и силовые установки, а индивидуальность будет создаваться за счёт премиального дизайна и богатого оснащения. Первые улучшенные Ниссаны под маркой Infiniti появятся на рынке в 2023 году.

Infiniti QX50

Как эти «Ниссаны с плюсом» соотносятся с ноябрьским планом и безрозеточными гибридами, пока непонятно, особенно с учётом того, что основным источником энергии в этих гибридах была заявлена 1,5-литровая «турботройка» MR15DDT с изменяемой степенью сжатия, то есть по сути вариация 2,0-литрового агрегата VC-Turbo, что ставится на кроссовер QX50 текущего поколения. Двигатель этот оказался слишком сложным и дорогим, практической пользы для потребителя от него нет, и в свежую стратегию Ниссана по тотальному снижению расходов диковинная техника не вписывается. То есть моторы с изменяемой степенью сжатия, скорее всего, тоже уйдут в прошлое, а для гибридов приспособят что-нибудь попроще.



Под вопросом и будущее вышеупомянутого завода в Агуаскальентесе мощность 300 тысяч машины в год, который в прошлом году выпустил только 30 294 кроссовера Infiniti QX50. Не исключено, что после завершения производства QX50 и соплатформенного QX55 предприятие целиком отойдёт концерну Daimler. В любом случае нынешние производственные мощности для Infiniti избыточны: автомобили этой марки делают два завода в Японии, два в Китае, один в США и, собственно, мексиканский в Агуаскальентесе.

В России марка Infiniti наверняка останется, а ориентация на ниссановские платформы и технологии может в перспективе даже вылиться в локализацию наиболее ходовых моделей Infiniti на заводе в Санкт-Петербурге. Цены в связи с этим, будем надеяться, станут более привлекательными.