Бизнес ×
  • Infiniti уйдёт от конкуренции с «немцами» и станет «Ниссаном с плюсом»

Infiniti уйдёт от конкуренции с «немцами» и станет «Ниссаном с плюсом»

01.06.2020 377 0 0

Infiniti вернётся к своим историческим истокам, то есть вместо оригинальных моделей будет предлагать улучшенные Ниссаны. Это позволит премиальному бренду сократить расходы, снизить розничные цены и нарастить продажи.

 

Марка Infiniti была создана конце 80-х, чтобы противостоять на американском рынке премиальным брендам Хонды и Тойоты — Acura и Lexus соотвественно, но последние десять лет она пыталась играть на поле немецких Mercedes-Benz, BMW и Audi. Карлос Гон, бывший глава Ниссана, даже договорился с Дитером Цетше, бывшим главой Daimler, о тесной технической кооперации, в результате чего на свет появились несколько моделей Infiniti на платформах Mercedes-Benz и с силовыми агрегатами Mercedes-Benz, а именно компактные Q30/QX30 и среднеразмерные Q50/Q60.

Infiniti Q50

Увы, продажи этих моделей не оправдали надежд, и после скандальной отставки Карлоса Гона марка Infiniti находится в перманентном творческом поиске. За последние полтора года у Infiniti сменилось четыре начальника, нынешний Пейман Каргар заступил на должность сегодня. В прошлом году глобальные продажи Infiniti, по данным Automotive News, сократились на 24% до 189 тысяч единиц. Спрос на ключевом американском рынке, по данным самой компании, в 2019-м сократился на 21% до 117 708 шт., а в России, по данным АЕБ, японская премиальная марка просела на 25% до 3479 проданных автомобилей. Вдобавок в прошлом году было объявлено об уходе Infiniti с рынков Европы, Австралии и сворачивании производства флагманского седана Q70.

Infiniti Q70

Ближайшая новинка — купеобразный кроссовер Infiniti QX55, имиджевый наследник легендарного FX — должна была встать на конвейер совместного завода с Daimler в мексиканском городе Агуаскальентес в июле этого года, но запуск отложен на несколько месяцев из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и проблем с поставщиками. О дальнейших новинках было объявлено в ноябре прошлого года: к большому удивлению поклонников Infiniti выяснилось, что марка делает ставку на последовательные безрозеточные гибриды и чистые электромобили. Теперь появились новые вводные, их сообщил Automotive News операционный директор Nissan Ашвани Гупта после оглашённого на днях нового стратегического плана компании и плана её реинтеграции в альянс с Renault.

Итак, Infiniti откажется от глобальных амбиций и сосредоточится на двух ключевых рынках — США и Китае. Соперничества с «немцами» больше не будет, а это значит, что седаны и кроссоверы с продольным расположением силового агрегата уйдут в прошлое без наследников. По словам Гупты, Infiniti вернётся к истокам, то есть станет «Ниссаном с плюсом». ЭТо значит, что в основе моделей Infiniti будут ниссановские платформы и силовые установки, а индивидуальность будет создаваться за счёт премиального дизайна и богатого оснащения. Первые улучшенные Ниссаны под маркой Infiniti появятся на рынке в 2023 году.

Infiniti QX50

Как эти «Ниссаны с плюсом» соотносятся с ноябрьским планом и безрозеточными гибридами, пока непонятно, особенно с учётом того, что основным источником энергии в этих гибридах была заявлена 1,5-литровая «турботройка» MR15DDT с изменяемой степенью сжатия, то есть по сути вариация 2,0-литрового агрегата VC-Turbo, что ставится на кроссовер QX50 текущего поколения. Двигатель этот оказался слишком сложным и дорогим, практической пользы для потребителя от него нет, и в свежую стратегию Ниссана по тотальному снижению расходов диковинная техника не вписывается. То есть моторы с изменяемой степенью сжатия, скорее всего, тоже уйдут в прошлое, а для гибридов приспособят что-нибудь попроще.

Под вопросом и будущее вышеупомянутого завода в Агуаскальентесе мощность 300 тысяч машины в год, который в прошлом году выпустил только 30 294 кроссовера Infiniti QX50. Не исключено, что после завершения производства QX50 и соплатформенного QX55 предприятие целиком отойдёт концерну Daimler. В любом случае нынешние производственные мощности для Infiniti избыточны: автомобили этой марки делают два завода в Японии, два в Китае, один в США и, собственно, мексиканский в Агуаскальентесе.

В России марка Infiniti наверняка останется, а ориентация на ниссановские платформы и технологии может в перспективе даже вылиться в локализацию наиболее ходовых моделей Infiniti на заводе в Санкт-Петербурге. Цены в связи с этим, будем надеяться, станут более привлекательными.

бизнес Infiniti

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Китай Китай начал распродавать свои заводы: зачем VW выкупает 50% акций государственной JAC? Сделку планируется закрыть до конца года, если не будет препятствий со стороны регулирующих органов. На этом этапе VW планирует инвестировать в автомобильную экономику Китая 2 млрд евро. 2391 0 2 29.05.2020
Статьи / Практика Заправка машины бытовым газом – не такое уж безумие: считаем бизнес-план Наличие в доме газа, который еще и частенько оплачивается по фиксированному тарифу без счетчика, не дает покоя многим автовладельцам, которых не устраивают существующие и постоянно растущие... 3239 5 14 29.05.2020
Статьи / Авто и технологии Главное - точность: как работает производство моторных масел С каждым новым поколением автомобилей моторы даже в бюджетном сегменте становятся все сложней, от них требуют все большей экологичности, экономичности, комфорта, меньшего уровня шума и вибра... 1176 1 38 28.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 45731 15 14 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 42410 9 14 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 31004 18 7 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings