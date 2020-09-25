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  • Концепт Infiniti QX60 Monograph дал первое представление о QX60 второго поколения

Концепт Infiniti QX60 Monograph дал первое представление о QX60 второго поколения

25.09.2020 259 0 0

Серийный новый кроссовер дебютирует в следующем году. Приоритетным рынком для модели по-прежнему будут Штаты.

 

Японская компания Infiniti показала свой семиместный кроссовер в США весной 2012 года. Позже в том же году началось производство модели, которая изначально называлась JX: выпуск наладили на заводе в американском городе Смирна (штат Теннесси). Уже в следующем году этому SUV сменили имя на нынешнее – QX60. В 2016-ом автомобиль подвергли рестайлингу, в ходе которого кроссоверу слегка обновили внешность и улучшили безопасность. Теперь японцы, судя по всему, работают над новым поколением модели.

На фото: концепт Infiniti QX60 Monograph

Предвестником «второго» QX60 стал концептуальный трёхрядный кроссовер – Infiniti QX60 Monograph, который компания рассекретила сегодня, 25 сентября. Ожидается, что серийный семиместный паркетник следующей генерации практически не будет отличаться от этого прототипа.

Судя по шоу-кару, у нового кроссовера QX60 светодиодная головная оптика, радиаторная решётка, подоконная линия и задние фонари будут расположены выше, чем у нынешней версии. В компании решили пойти по пути минимализма в дизайне (вплоть до незаметных утопленных дверных ручек) и отказались от сложных изогнутых линий в пользу более прямых форм (стоит обратить внимание, к примеру, на задние стойки крыши). Вероятно, новый товарный SUV будет выглядеть брутальнее. Несмотря на то, что представленный сегодня автомобиль – пока лишь концепт, он имеет традиционные боковые зеркала (а не уже привычные для предвестников камеры заднего вида).

Информации об интерьере будущей новинки пока нет, в рамках концепта его тоже не рассекретили. По предварительным данным, в салоне появится большой горизонтально ориентированный экран мультимедийной системы.

Сведения о «начинке» следующего QX60 пока неофициальные. Ожидается, что трёхрядный кроссовер лишится 262-сильного мотора V6 объёмом 3,5 литра (крутящий момент – 334 Нм). Его место может занять 2,0-литровый четырёхцилиндровый наддувный двигатель KR20DDET от QX50, который (у «младшего» паркетника) выдаёт 272 л.с. и 379 Нм.

На фото: актуальный Infiniti QX60
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На фото: актуальный Infiniti QX60
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В США стартовый ценник актуального семиместного SUV равен 44 350 долларов, а в России минимальная стоимость Infiniti QX60 составляет 3 435 000 рублей. Как изменятся цены на следующее поколение кроссовера, пока не ясно. Серийная версия модели дебютирует в следующем году.

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Приоритетным рынком для модели останутся Штаты. Здесь в 2019 году дилеры реализовали 43 162 экземпляра QX60. Этот результат почти на 9% меньше по сравнению с пиковым для модели 2018-ым. На сегодняшний день эта модель является бестселлером марки в США. Для сравнения, Audi Q7 в прошлом году на этом рынке разошёлся тиражом 34 649 машин, что соответствует спаду на 7,4%. В России Infiniti QX60 не является самой продаваемой моделью бренда. Так, в 2019-ом было реализовано всего 848 шт., что на 28,3% меньше, чем годом ранее.

Напомним, Infiniti готовит ещё одну новинку: ей станет купеобразный кроссовер QX55. Его премьера пройдёт в ноябре 2020 года, продажи на североамериканском рынке начнутся весной 2021-го, а другим регионам придётся ещё подождать.

кроссовер новинки Infiniti Infiniti QX60

 

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