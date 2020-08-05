Новинки ×
  • Infiniti снова засветила кросс-купе QX55. Премьера осенью, но до старта продаж ещё далеко

Infiniti снова засветила кросс-купе QX55. Премьера осенью, но до старта продаж ещё далеко

05.08.2020 142 0 0

Принадлежащая компании Nissan премиальная марка, наконец, определилась с датой дебюта нового паркетника. О технике пока говорят расплывчато, впрочем, двигатель модели, скорее всего, достался от родственного QX50.

 

Купеобразный паркетник QX55 марка Infiniti анонсировала год назад – тогда опубликовали малоинформативный эскиз и заявили, что в продажу новинка поступит летом 2020-го. Первый тизер появился под конец 2019-го, а в начале этого года стало известно о том, что премьера кросса задержится, причем ее отложили еще до объявления о пандемии коронавирусной инфекции. И вот, наконец, назначена дата дебюта: онлайн-презентацию проведут 11 ноября (по тихоокеанскому времени, то есть в Москве это будет уже 12-е). Но до дилеров кросс доберется лишь весной 2021-го, да и то сперва новинка появится на североамериканском рынке, в других же регионах модель еще придется подождать.

1 / 2
2 / 2

Свой нынешний анонс Infiniti сопроводила очередной картинкой. Если на предыдущем тизере нам показали силуэт QX55, глядя на который, становится понятно, что в «купе» превратили QX50 (до задних стоек профиль у машин одинаковый), то теперь можно рассмотреть корму. У фонарей кросс-купе немного иная форма, не такая, как у «традиционного» SUV, плюс вроде бы добавлены динамические указатели поворота. Другое отличие – отсутствие на «хвосте» QX55 массивной хромированной плашки. Ну и в Infiniti не устают напоминать о том, что новый паркетник вдохновлен моделью FX.

Предыдущий тизер Infiniti QX55 и кроссовер QX50
1 / 2
Предыдущий тизер Infiniti QX55 и кроссовер QX50
2 / 2

О технике упомянуто вскользь: купеобразный кроссовер получил «целый арсенал высокотехнологичных систем и агрегатов». Впрочем, скорее всего, мотор новинке достался от того же Infiniti QX50. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (249 или 272 л.с., в зависимости от рынка), на QX50 он сочетается с вариатором. «Традиционный» паркетник в «базе» – переднеприводный, но не исключено, что для QX55 полный привод сделали стандартным (на тизере, кстати, именно полноприводный кросс – на багажной двери виднеется шильдик 4WD).

Также заявлено, что кросс-купе – это первая новинка в «череде громких премьер» Infiniti, которые запланированы на ближайшие несколько лет. Следующей, скорее всего, станет сменивший поколение паркетник QX60, по крайней мере, в опубликованном недавно релизе, посвященном стратегии развития бренда, о нем упоминали.

Infiniti QX50
1 / 3
Infiniti QX50
2 / 3
Infiniti QX50
3 / 3

Напомним, согласно этой стратегии, Infiniti покидает Европу и Австралию – марка решила сосредоточиться на продвижении в Северной Америке, Китае, России (да, к нам QX55 точно привезут), Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Ближнем Востоке. От разработки собственных платформ компания отказалась, ее модели будут делить «тележки» с Ниссанами, хотя в Infiniti и уточнили, что машины создаются «по уникальным премиальным стандартам». Еще грядущим Infiniti обещана «премиум-версия» гибридной системы e-Power – с увеличенной мощностью и более низким уровнем шума. Ну а наиболее емкое определение Infiniti ранее в одном из своих интервью дал топ-менеджер материнской компании Nissan: в будущем марка станет «Ниссаном с плюсом».

кроссовер авторынок новинки Infiniti Infiniti QX50 Infiniti QX55

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Renault Scenic II с пробегом: влага на полу и электрика не для слабаков Жизненный путь Сценика второго поколения с 2003 по 2009 год в точности совпал с эпохой «тучных нулевых» и низких таможенных пошлин в России. Уровень жизни уверенно стремился к восточно-европ... 339 0 1 05.08.2020
Статьи / Популярные вопросы Можно ли слить остатки топлива из шланга бензоколонки после заправки на АЗС На заправках периодически можно встретить людей, поднимающих шланг заправочной колонки после заправки с целью слить остатки топлива из шланга в бак. Оправдано ли это действие и действительно... 3211 0 1 04.08.2020
Статьи / Авто недели Весь покрытый пластиком, абсолютно весь: стоит ли покупать Honda Element за 550 тысяч Мы уже размышляли о покупке модели, созданной для рынка США, но получившей некоторую популярность в России – это была Toyota Venza, сочетавшая в себе черты кроссовера, минивэна и универсала... 8869 2 1 04.08.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 45925 6 143 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 43428 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 32454 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings