Infiniti снова засветила кросс-купе QX55. Премьера осенью, но до старта продаж ещё далеко

Купеобразный паркетник QX55 марка Infiniti анонсировала год назад – тогда опубликовали малоинформативный эскиз и заявили, что в продажу новинка поступит летом 2020-го. Первый тизер появился под конец 2019-го, а в начале этого года стало известно о том, что премьера кросса задержится, причем ее отложили еще до объявления о пандемии коронавирусной инфекции. И вот, наконец, назначена дата дебюта: онлайн-презентацию проведут 11 ноября (по тихоокеанскому времени, то есть в Москве это будет уже 12-е). Но до дилеров кросс доберется лишь весной 2021-го, да и то сперва новинка появится на североамериканском рынке, в других же регионах модель еще придется подождать.

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Свой нынешний анонс Infiniti сопроводила очередной картинкой. Если на предыдущем тизере нам показали силуэт QX55, глядя на который, становится понятно, что в «купе» превратили QX50 (до задних стоек профиль у машин одинаковый), то теперь можно рассмотреть корму. У фонарей кросс-купе немного иная форма, не такая, как у «традиционного» SUV, плюс вроде бы добавлены динамические указатели поворота. Другое отличие – отсутствие на «хвосте» QX55 массивной хромированной плашки. Ну и в Infiniti не устают напоминать о том, что новый паркетник вдохновлен моделью FX.



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О технике упомянуто вскользь: купеобразный кроссовер получил «целый арсенал высокотехнологичных систем и агрегатов». Впрочем, скорее всего, мотор новинке достался от того же Infiniti QX50. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (249 или 272 л.с., в зависимости от рынка), на QX50 он сочетается с вариатором. «Традиционный» паркетник в «базе» – переднеприводный, но не исключено, что для QX55 полный привод сделали стандартным (на тизере, кстати, именно полноприводный кросс – на багажной двери виднеется шильдик 4WD).



Также заявлено, что кросс-купе – это первая новинка в «череде громких премьер» Infiniti, которые запланированы на ближайшие несколько лет. Следующей, скорее всего, станет сменивший поколение паркетник QX60, по крайней мере, в опубликованном недавно релизе, посвященном стратегии развития бренда, о нем упоминали.

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Напомним, согласно этой стратегии, Infiniti покидает Европу и Австралию – марка решила сосредоточиться на продвижении в Северной Америке, Китае, России (да, к нам QX55 точно привезут), Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Ближнем Востоке. От разработки собственных платформ компания отказалась, ее модели будут делить «тележки» с Ниссанами, хотя в Infiniti и уточнили, что машины создаются «по уникальным премиальным стандартам». Еще грядущим Infiniti обещана «премиум-версия» гибридной системы e-Power – с увеличенной мощностью и более низким уровнем шума. Ну а наиболее емкое определение Infiniti ранее в одном из своих интервью дал топ-менеджер материнской компании Nissan: в будущем марка станет «Ниссаном с плюсом».

