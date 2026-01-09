Большой кроссовер Zeekr 8X готовится к премьере: субфлагман с техникой флагмана

Флагманский кроссовер Zeekr 9X, построенный на платформе SEA-S, справил премьеру в сентябре прошлого года и стал первой plug-in гибридной моделью Zeekr, прежде бренд выпускал только электромобили. Zeekr 9X мгновенно стал хитом (в одном только декабре было продано более 10 000 штук) и позволил бренду Zeekr завершить 2025 год пусть в небольшом, но плюсе: глобальные продажи достигли 224 133 автомобилей, что на 0,9% больше продаж в 2024 году. Сотни купленных в Китае Zeekr 9X были вывезены серыми дилерами в Россию, в Москве Zeekr 9X уже регулярно встречается в транспортном потоке.

Zeekr 8X — это, по сути, тот же Zeekr 9X, но в чуть более компактном кузове и с более округлыми формами, при этом от флагмана сохранена монументальная хромированная радиаторная решётка с динамичной светодиодной подсветкой. Габаритная длина Zeekr 8X — 5100 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1780 мм, колёсная база — 3069 мм, штатные колёса — 20, 21- либо 22-дюймовые. Дизайн салона пока не рассекречен, известно только что будут двухрядные пятиместные и трёхрядные шестиместные версии.

Бренд Zeekr пока не раскрыл технические характеристики кроссовера 8X, но часть из них была опубликована на этой неделе в электронной базе китайского Минпрома, после чего стало ясно, что Zeekr 8X устроен так же, как Zeekr 9X. Силовая установка — plug-in гибридная: установленный спереди под капотом 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 279 л.с. может работать в режиме генератора либо вращать передние колёса через одноступенчатый редуктор. Информации о тяговых электромоторах пока нет, но для ориентира скажем, что у Zeekr 9X их может быть два (один спереди, одни сзади) либо три (один спереди, два сзади), в последнем случае максимальная совокупная отдача силовой установки достигает 1030 кВт (1400 л.с.) и 1410 Нм.

Ёмкость тяговой батареи у Zeekr 8X такая же, как у Zeekr 9X, — 55 либо 70 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 256 км и 328 км по циклу CLTC соответственно. Снаряженная масса Zeekr 8X в зависимости от оснащения составляет 2730-2760 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 2000 кг. Прочие технические характеристики Zeekr 8X станут известны ближе к премьере.

﻿Добавим, что в минувшем декабре бренд Zeekr полностью перешёл под контроль материнского холдинга Geely после короткого периода присутствия в качестве его дочерней компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2024 году холдинг Geely сделал бренд Lynk & Co подчинённым по отношению к Zeekr, с тех пор новые модели Lynk & Co и Zeekr разрабатываются централизованно.